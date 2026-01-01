Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manuel Ugarte'den Galatasaray kararı!

1.01.2026 10:09:00
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin, Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya yapılacak hamlede.

Sarı-kırmızılılar daha önce Atalanta'da Ederson ve Club Brugge'den Raphael Onyedika'yla ilgilenmişti. Listesindeki isimler için görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar Manuel Ugarte'yi gündemine aldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray'ın ara transferdeki 70 milyon Euro'luk bütçesini sezon sonuna saklamak istediği ve orta saha transferi için kiralama formülünü tercih edeceği belirtildi.

Ederson ve Raphael Onyedika'nın kulüplerinin bonservis beklentisinin 25 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, ifade edildi. Uruguaylı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'ın sözleşmeye zorunlu satın alma maddesini eklemek istemediği aktarıldı.

Ugarte'nin Lucas Torreira ve Fernando Muslera'yla görüşen 24 yaşındaki orta sahanın kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı, Dünya Kupası'nı da düşünerek Manchester United'dan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Manchester United'da 13 maçta süre alan Manuel Ugarte, gol veya asist kaydemedi. İngiliz ekibinde 2024/25 sezonunda imza atan 24 yaşındaki orta saha, daha önce Sporting, PSG, Famalicao ve CA Fenix formalarını giymişti.

İlgili Konular: #galatasaray #manchester united #transfer

