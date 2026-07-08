Fethiye Belediyesi’nden lavanta hasadı

Fethiye Belediyesi tarafından Yeşilüzümlü Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesinde bu yılın hasadı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye tarafından üretimi yapılan lavanta, altınotu ve biberiye bitkilerinin hasadı, yurttaşların da katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Hasat etkinliğine Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Metin Sevinç, Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların etkinliğe kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla Fethiye Belediyesi tarafından saat 15.00’te ücretsiz otobüs kaldırıldı.

Hasat boyunca belediye sanatçılarının seslendirdiği şarkılar etkinliğe renk katarken, katılımcılar mis kokulu lavantalar arasında keyifli anlar yaşadı. Mor lavanta tarlalarında bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, hem hasat deneyimi yaşadı hem de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, “ Yeşimüzümlü’de aromatik bitkilerin artmasını sağlayacağız. Lavanta ile başladık, altınotu ve biberiye ile devam ettik. 5. hasadı gerçekleştiriyoruz. Bugün buraya katılarak, böylesine güzel bir etkinliği katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.