Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fethiye Belediyesi’ne iki çevre ödülü birden

Fethiye Belediyesi’ne iki çevre ödülü birden

22.05.2026 09:50:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Fethiye Belediyesi’ne iki çevre ödülü birden

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çevre odaklı projeleriyle dikkat çeken Fethiye Belediyesi, biri ulusal biri uluslararası olmak üzere iki önemli çevre ödülüne layık görüldü. Belediye, “Tekneler Yarışıyor: Atık Yarışması” projesiyle 56 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü olurken, Türkiye’den ödül alan tek belediye olma başarısını gösterdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı Foundation for Environmental Education (FEE) ve TÜRÇEV tarafından düzenlenen 2026 Mavi Bayrak Kuzey Yarımküre İyi Uygulama Yarışması kapsamında “Döngüsel Ekonomi Modelini Teşvik Etme” temasıyla değerlendirilen proje, uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında; denizlerin korunması, atık kirliliğinin önlenmesi, atık yönetiminde optimizasyon sağlanması ve iklim değişikliğinin deniz araçları üzerindeki etkilerinin azaltılması hedeflendi. Özellikle denizlerdeki mikroplastik oranının düşürülmesi ve döngüsel ekonominin desteklenmesine yönelik uygulamalar, jüri tarafından örnek proje olarak değerlendirildi. Proje; sürdürülebilir uygulama modeli, kapsamlı istatistik çalışmaları, saha bilgilendirmeleri, paydaş toplantıları ve düzenli izleme faaliyetleriyle öne çıktı. 

“FETHİYE’MİZİN ORTAK BAŞARISI”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, “Biri uluslararası, biri ulusal iki önemli çevre ödülünü Fethiye’mize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Tekneler Yarışıyor: Atık Yarışması’ projemizle Türkiye’den ödül alan tek belediye olduk. 56 ülkenin katıldığı yarışmada dünya üçüncüsü olarak Fethiye’nin adını uluslararası platformda bir kez daha duyurduk” dedi.

Karaca ayrıca, çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanındaki çalışmalar nedeniyle “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü ikinci kez aldıklarını belirterek, “Bu başarı doğasına sahip çıkan Fethiye’mizin ortak başarısıdır. Daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Fethiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Çevre #Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca