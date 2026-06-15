Fethiye’de Hindistan Yoga Günleri’ne büyük ilgi

Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Fethiye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Hindistan Yoga Günleri”, renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Fethi Bey Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde yoga, kültür ve sanat bir araya geldi. Programda konuşan Fethiye Belediye Başkan vekili Fatih Ugan, etkinliğin Fethiye ile Hindistan arasındaki ilişkiler açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ugan, “Fethiye’de ilk kez düzenlenen Yoga Günleri etkinliği çerçevesinde bugün Fethiye ile Hindistan arasındaki dostluğun ve iş birliğinin gelişmesi için önemli bir adım atıyoruz. Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik tarihî bir önem taşıyor. Çünkü Fethiye ilçesi ile Hindistan arasında ilk defa böyle bir ilişki kurulmuş oluyor. Bu tür etkinlikler sayesinde birbirimizi daha yakından tanıyor, farklılıklarımızı görüyor ve ortak değerlerimizi keşfediyoruz. Biz Fethiye Belediyesi olarak, Türkiye ile Hindistan arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü kültürel iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“YOGA, ÇEVİK KALMAMIZA YARDIMCI OLUR”

Etkinlikte konuşan Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ise, “Uluslararası Yoga Günü’nü bu yıl ilk kez Fethiye’de kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yoga, sağlıklı ve aktif bir yaşam için önemli katkılar sunmaktadır” ifadelerini kullandı. Vinito konuşmasında; “Bu yılki Uluslararası Yoga Günü kutlamaları kapsamında bizimle iş birliği yapan Fethiye Belediyesine müteşekkiriz. Uluslararası Yoga Günü 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından oybirliğiyle kabul edilen bir kararla ilan edilmiştir. Bu yıl, söz konusu günün 12’nci yılını kutluyoruz ve bu kutlamayı ilk kez Fethiye’de gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yoga, bir egzersiz biçimi olarak, sağlıklı, güçlü, hareketli ve çevik kalmamıza yardımcı olur” diye konuştu.

Gün batımında gerçekleştirilen yoga etkinliği, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Şehit Fethi Bey Parkı’nda düzenlenen programa yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş katıldı. Yoga etkinliğinin ardından Hindistan’ın geleneksel renk festivali olarak bilinen Holi kutlamalarına geçildi. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlik kapsamında DJ Beysun Özbek sahne alırken, festival alanında coşku dolu anlar yaşandı.