Fethiye en başarılı belediyeler listesine girdi

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, halkla iletişim ve hizmet memnuniyeti açısından Türkiye’nin en başarılı büyükşehir ilçe belediyeleri açıklandı. 15 bin 400 kişiyle bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada, 30 büyükşehir ve bu büyükşehirlere bağlı 200 ilçe değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre Fethiye Belediyesi, yüzde 59,7’lik başarı oranıyla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçları sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Alim Karaca, “Bu başarı, Fethiye’mize duyduğumuz sevginin, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının ve bizlere güvenen tüm yurttaşlarımızın ortak eseridir. Bize duyulan güvene layık olmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Fethiye’mize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.