Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı

Fethiye Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, yoğun yağış nedeniyle Özer Olgun Kültür Merkezi’nde başladı. Festivalde gastronomi dünyasının önemli isimleri de yer aldı.

Festivalin açılışında konuşan şef Maria Ekmekçioğlu, yağmura rağmen festival coşkusunun sekteye uğramadığını belirtti. Ekmekcioğlu, "Fethiyemizin dört bir yanında ziyaretlerde bulunduk. Şeflerimizle birlikte yerel ürünleri yerinde inceledik. Festivalimiz hayırlı olsun. Söyleşimizin ardından çok heyecanlı bir Sirtaki ve folklor gösterisi izleyicileri bekliyor. Katılım sağlayan tüm şeflerimize, medya temsilcilerine, protokol üyelerine ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.

"BİN 500 KADIN ÜYEMİZ VAR"

S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise yaptığı konuşmada kadın emeğine vurgu yaptı. Karaca, "Kadınların geri adım attırılması, ülkemizin her alanda geri gitmesine neden oluyor. Şu anda bin 500 kadın üyemiz var. Fethiye'mizin ürünlerini uluslararası pazarlarda tanıtmak ve satmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Festivale destek veren tüm kurum ve işletmelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDEN 14 PROJEMİZ VAR"

Başkan Alim Karaca da festivalin barış, dostluk ve turizmi geliştirme amacına hizmet ettiğinin altını çizdi. Karaca, "Göreve geldiğimizden bu yana paydaşlarımızla birlikte büyük bir turizm atağı başlattık. Dört yıl önce Hollanda’dan gelen turist sayısı çok azdı. Orada yaptığımız çalışmalar sayesinde bu sayıyı üç katına çıkardık. Aynı şekilde Londra ve Almanya’daki fuarlarda da yer aldık. Fethiye’nin en büyük yatırımlarını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Şu anda devam eden 14 projemiz var. Fethiye'mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Festival programı, 'Dostluk, Turizm, Ortak Gastro ve Sağlıklı Beslenme' başlıklı söyleşi ile devam etti. Moderatörlüğünü Dr. Ceyhun İrgil’in yaptığı söyleşiye oyuncu Salih Güney, şef Maria Ekmekçioğlu ve gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat katıldı. Etkinlikte, Fethiye ve Türkiye gastronomisi üzerine görüşler paylaşıldı. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen folklor ve Sirtaki gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program, Christina Glokia ve Paraskevas Gragkastathis’in konseriyle sona erdi.