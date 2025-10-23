Foça sular altında

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçede hayatı felç etti. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; metrekareye 120 kilogram yağış düşen ilçede birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı araçlar da tamamen suya gömüldü. İlçe genelinde sokaklar göle dönerken, yurttaşlar yaşanan sel felaketine ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Görüntülerde yolların dereye döndüğü, araçların sürüklendiği ve evlerin içine kadar su dolduğu görüldü.

BAŞKANDAN YARDIM ÇAĞRISI

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yaşanan durumun olağanüstü olduğunu belirterek yardım çağrısında bulunarak, “Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” dedi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin de ilçeye yönlendirildiği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştüğü bildirildi./İZMİR