Fransa ve Türkiye'den sanatçıları buluşturan

Fransa ve Türkiye'den sanatçıları bir araya getiren ve İzmir'de kamusal alanı yeniden düşünmeye davet eden uluslararası kent sanatı projesi "Flamingo Hattı" sanatseverlerle buluştu. Erasmus+ programının desteğiyle Institut français İzmir, ArtMeet, BAYETAV Sanat ve Darağaç Kolektifi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları'nın iş birliğiyle yürütülen proje 'ekoloji' temasıyla 11 Nisan’da Institut français İzmir’de açılan Joël Martial’in sergisiyle başladı.

"ŞEHİR İÇİNDE AKAN BİR SANAT HATTI"

Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint, açılışta yaptığı konuşmada, Flamingo Hattı'nın İzmir'i tek bir sergi alanı olmaktan çıkararak yaşayan bir sanat hattına dönüştürdüğünü belirtti. Projenin farklı semtlere yayılmasının kentte yeni karşılaşmalar yaratacağını ifade eden Bompoint'in yanı sıra, sanatçı Joël Martial de şehirlerin yalnızca fiziksel yapılardan ibaret olmadığını, kamusal alandaki sanat üretimiyle görünmeyen ilişkilerin görünür hale geldiğini vurguladı. Proje kapsamında Martial'in sergi salonunda devasa flamingo yerleştirmesi, izleyiciyi algısal bir ölçek kaymasına davet ederek mekânla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye yönlendiriyor. Martial’in hem sergi salonunda hem de bina dış cephe panolarında yer alan flamingo temalı çalışmaları, 10 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecekken enstitünün yan panolarında ise Thomas Santini'nin geometri, tarih ve estetik katmanları bir araya getiren ve hafızanın izdüşümünü sorgulayan eserleri yer alıyor.

ŞEHRİ SARAN SANAT VE EKOLOJİ VURGUSU

İzmir'e "Flamingo Hattı / Flamingo Line" ile sergi mekânlarından sokaklara uzanan çok katmanlı bir sanat deneyimi sunan proje, ekoloji teması etrafında şekilleniyor. Proje kapsamında, Alsancak'tan Bornova'ya uzanan bir hat boyunca kentin farklı noktalarında kamusal alanla doğrudan ilişki kuran üretimler bir araya getiriliyor. Sabit bir sergi rotası yerine Alsancak, Darağaç ve Bornova'ya yayılan yapısıyla şehir içinde "akan" bir sanat hattı kuran Flamingo Hattı'nda; duvar resimleri, fotoğraf yerleştirmeleri ve enstalasyonlarla kentin sokakları sanatın bir parçası haline geliyor. Projeye adını veren flamingo, doğa ile kent arasındaki hassas dengeyi işaret eden kırılgan bir ekoloji figürü olarak öne çıkıyor. İzmir lagünlerinden Akdeniz coğrafyasına uzanan yaşam alanlarıyla flamingolar, ekosistemlerin kırılgan yapısını görünür kılıyor. Şehri bir buluşma yeri olarak ele alan proje, kentsel peyzajda kolektif ve duyarlı bir varlık deneyimi önererek kamusal alanda sanat deneyimini güçlendirmeyi ve uluslararası kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI SANATÇILAR İZMİR’DE

Uluslararası sanatçılar İzmir’de Flamingo Hattı, Fransa ve Türkiye’den farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek uluslararası bir üretim zemini oluşturuyor. Projede Fransa’dan Joël Martial, Thomas Santini, Hydrane, Sacha Rey, Joachim Romain, Liana Perez ve Cécile Jaillard; Türkiye’den ise Canavar, Cenkhan Aksoy, Eylül Den,z Ergün, Janset Evcimen, Kaan Bağcı, Rojbin Deniz Özyürek, Suatilyus, Sümeyye Bıyıklı ve Tan Taşpolatoğlu yer alıyor. Fransız Sokağı’nda Hydrane ve Liana Perez’in duvar resimleri ile Sacha Rey’in fotoğraf yerleştirmeler, izleyiciyle buluşurken, proje kapsamında atölyeler, açık çağrı programları ve film gösterimleri de yapılacak.

KATILIMCI SANATÇILAR VE SERGİ TAKVİMİ

Uluslararası bir üretim zemini oluşturan projede yer alan sanatçılar ve sergi mekânlarının takvimi şu şekilde:

Fransa'dan katılan sanatçılar: Joël Martial, Thomas Santini, Hydrane, Sacha Rey, Joachim Romain, Liana Perez ve Cécile Jaillard.

Türkiye'den katılan sanatçılar: Canavar, Cenkhan Aksoy, Eylül Deniz Ergün, Janset Evcimen, Kaan Bağcı, Rojbin Deniz Özyürek, Suatilyus, Sümeyye Bıyıklı ve Tan Taşpolatoğlu.

Institut français d'Izmir: 11 Nisan - 10 Haziran 2026.

Bayetav Sanat: 25 Nisan - 30 Haziran 2026.

Konak Modern: 4 Haziran - 20 Haziran 2026.

Kamusal Sanat Uygulamaları: Bornova, Darağaç ve Alsancak semtleri.