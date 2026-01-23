Gazeteci örgütleri: Uğur Mumcu’nun mirasını yaşatacağız

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, Yargı Ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği unutulmaz yazarımız Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33. yılı nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün 24 Ocak.

Araştırmacı, objektif gazeteciliğin sembol ismi, gerçek gazetecilerin izinden gitmekten kıvanç duyduğu Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33. yıl dönümü.

Gazeteciliğin onurunu korumak için bedenini siper eden Uğur Mumcu’yu özlemle anarken;

33 yıl sonra gazeteciliğin temelini sarsan, halk adına hakikatin peşinden koşmayı ilke edinen mesleğimizin etik değerlerden uzaklaştırılmaya çalışılarak; kişisel çıkar ve/veya siyasi beklentilere aparat olarak kullananların çoğaldığını maalesef üzüntüyle izliyoruz.

Uğur Mumcu gibi, doğru ve etik değerlerle hazırlanan haberi, gazeteciliğin onuru ve namusu saydığımızın altını çizerek;

Baş döndürücü hızla gelişen dijitalleşmeyle birlikte gazeteciliğin köklerinden koparılarak; her türlü medya girişiminin ‘gazetecilik’ olarak nitelendirilmesini doğru bulmuyoruz.

Gazetecinin ve gazeteciliğin amacı ve görevi, doğrunun ve gerçeklerin aranıp bulunacağı alanı yaratmak ve korumaktır. Gazeteci, herhangi bir görüş ya da sermayeyi değil, mesleğin getirdiği “sorumluluk” kavramını gözetmek zorundadır.

Kamuoyuna yanlış, teyit edilmemiş ya da çıkış noktası belirsiz bilgiler vermekten kaçınmalı, haberin doğruluğunu çeşitli kaynaklardan araştırmalı, bir düzeltme varsa bunu yayımlamaktan çekinmemeli, karşı görüşe ve cevap hakkına saygılı olmalıdır.

Gazeteci hiçbir gücün alkışlayıcısı değildir.

Öncelikle gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen göstermek mecburiyetindedir. Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tutumlarla hareket edenler ‘gazeteci’ olarak adlandırılamazlar.

Gazetecilik mesleği kişisel amaçlara ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci, kişilerin onurunu ihlal edici ve gerçeğe aykırı yayın yapamaz.

Gazeteci, sosyal medyada mesleğin itibarını zedeleyecek ve saygınlığına gölge düşürecek davranışlardan kaçınmalı; çarpıtma, yanıltma ve yönlendirme yapmamalı, teyit edilmemiş bilgilerle kişi veya kurumları zan altında bırakmamalıdır.

Yaşamı boyunca hiç haber yazmamış, geçimini gazetecilik tanımında yer alan iş ve uğraşlardan sağlamamış, mesleki eğitim veya süreçlerden gelmeyen bazı kişilerin itibar ya da çıkar sağlama amacıyla kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanıtmalarına karşı tüm kurum ve kuruluşlarımız dikkatli olmalıdır.

Gazetecilik “bel altı vuruşlarla” birilerini karalama aracı değil, gerçekleri çarpıtmadan aktaran, doğru-güvenilir haber veren ve halkın bilgi edinme hakkını gözeten saygın ve onurlu bir meslektir.

Ayrıca basın sektöründe saygın meslek kuruluşlarına üye olamadıkları için kendi aralarında kurulan sözde mesleki örgütlenmelerin sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Öncelikli varlık nedeni gazeteciliğin etik değerleri ve saygınlığını korumak olmayan bu oluşumlara karşı tüm kurum ve kuruluşların dikkatli olmasını önemle rica ederiz.

Mesleğimizi lekeleyen her türlü yapıyla mücadeleyi görev bildiğimizi; kişisel çıkar ve itibar peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdüreceğimizi, Uğur Mumcu’nun mirasını yaşatacağımızı, ‘Ezilip un edilmeye çalışılsak da bu mesleğin gerçek neferlerinin BİR gidip BİN geleceğini’ kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”