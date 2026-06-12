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Gazeteci örgütlerinden sarı zarf teklifine tepki

Gazeteci örgütlerinden sarı zarf teklifine tepki

12.06.2026 13:31:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Gazeteci örgütlerinden sarı zarf teklifine tepki

CHP Genel Merkezi’nde Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın danışmanı olduğu belirtilen Hüseyin Doğan, "Tabii sarı zarf alıyorsunuz, böyle soru sorarsınız" diyerek gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu hedef almasına meslek örgütlerinden tepki geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde yer aldığı açıklamada, “Söz konusu iddialara ilişkin somut bilgi ve belgeler varsa hemen kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi halde gazetecileri hedef alan, mesnetsiz suçlamalara ve imalara son verilmelidir” denildi.
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CHP Genel Merkezi’nde Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın danışmanı olduğu belirtilen Hüseyin Doğan, "Tabii sarı zarf alıyorsunuz, böyle soru sorarsınız" diyerek gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu hedef almasına meslek örgütlerinden tepki geldi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR"

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti , İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri  Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın imzaladığı bildiride, “Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki yönetim değişikliğinin ardından gazetecilerin para karşılığı haber yaptıkları veya yapmadıkları yönünde hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar ortaya atılmaktadır.  Bugün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısının ardından, Parti Sözcüsü’nün danışmanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından gazetecilere yönelik bu iddialar sürdürülmüştür. Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin herhangi bir kanıt ortaya konulmaksızın zan altında bırakılması, mesleki itibarlarının hedef alınması ve kamuoyu önünde suçlanması basın özgürlüğüne zarar vermektedir. Söz konusu iddialara ilişkin somut bilgi ve belgeler varsa hemen kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi halde gazetecileri hedef alan, mesnetsiz suçlamalara ve imalara son verilmelidir. Basın Meslek örgütleri olarak gazetecilik mesleğini ve meslektaşlarımızı töhmet altında bırakan bu yaklaşımları kınıyor, tüm kişi ve kurumları gazetecilere yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici söylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #CHP #İzmir Gazeteciler Cemiyeti