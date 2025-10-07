Gaziemir Belediyesi’nden yangında zarar gören evlere yardım eli

Gaziemir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Beyazevler Mahallesi’nde meydana gelen yangından etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak için yardım eli uzattı. Yangında evleri zarar gören Kalkan ve Türkoğlu ailelerinin yardımına koşan belediye ekipleri, ilk etapta evlerin temizliğini gerçekleştirdi, eşyaların yıkanmasını sağladı. Temizliğin ardından evlerin boyasını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutların yangında zarar gören çatılarında onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çatılardaki duvar ve iskelet imalatında ardından üst kaplama montajını yapan ekipler, evleri yeniden yaşanılabilir bir yuvaya dönüştürdü.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, başkan yardımcıları Irmak Yılmaz ve Eser Atak, Fen İşleri Müdürü Bilal Şanlı, Beyazevler Mahallesi Muhtarı Ömer Yeşil ile birlikte Kalkan ve Türkoğlu ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yapılan çalışmaları inceledi.

“DARA DÜŞENİN, BİZE İHTİYACI OLANIN YANINDAYIZ”

“Komşularımızın yaşadığı acıyı paylaşmak, yaralarını sarmak bizim en temel görevimiz” diyerek dayanışmanın önemine vurgu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Kim dara düşerse, kimin bize ihtiyacı olursa gücümüzün yettiğince yanında olacağız. Yaşadığımız ekonomik zorluklara rağmen kimseyi açıkta, zor durumda bırakmamak için canla başla çalışıyoruz. Beyazevler’de yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. O gün nasıl yangını söndürmek için seferber olduysak, bugün de yaraları sarmak için yine el ele verdik. Yangında hasar alan evleri onarmak için destek olduk. Evlerinizin yeniden sıcak bir yuvaya dönüştüğünü, siz komşularımızı tekrar mutlu görmek bizim için büyük gurur” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYEMİZ OLMASAYDI ZOR GÜNLERİ AŞAMAZDIK”

Yangının yol açtığı hasarı gidermek için belediyenin yanlarında olduğunu ifade eden Halim Kalkan, “Yangının ilk gününden itibaren yanımızda olan Gaziemir Belediye Başkanımız Ünal Işık’a ve belediyemizin çalışanlarına teşekkür ederim. Ne istediysek, neye ihtiyacımız olduysa ekiplerimiz yaralarımızı sarmak için hemen yardımımıza koştular. Belediyemiz destek olmasaydı biz bu zor günlerin üstesinden gelemezdik” diye konuştu.

Yangında evi zarar gören Resmiye Türkoğlu ise “Yangın günü çok korkmuş ve büyük bir paniğe kapılmıştım. Evimizin yandığı sırada ağladığımı gören Ünal Başkanımız, destek olacağına söz vermişti. Başkanımız sözünü tuttu ve gerekli desteği vererek evlerimizden yangının izlerini sildi. Sözünün arkasında duran, yanımızda olan Başkanımız Ünal Işık’a ve belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.