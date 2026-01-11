En düşük emekli aylığı için gözler komisyonda: Emekli yasayı bekleyecek

İktidar kök aylıklarda genel bir düzenleme yapmak yerine yıllardır “alt sınır” uygulamasını devam ettiriyor. Bu da daha fazla prim gün sayısı olan emekli ile daha az prim gün sayısı olan emekliyi aynı aylıkta eşitliyor. Yıllarca çalışıp prim ödemiş emekli ile daha az süre çalışıp prim ödeyen emekli aynı aylığı alıyor. Bu konuda “adaletsizlik” eleştirileri yapılıyor. İktidar ise yıllardır bu uygulamayı sürdürüyor. En düşük emekli aylığı uygulaması ilk defa Ocak 2019’da başlatıldı. Aradan geçen sürelerde çeşitli artışlar yapıldı.

2019/Ocak ayında bin lira olarak belirlenen alt sınır aylığı, 2020/Nisan’da bin 500 liraya, 2022/Ocak’ta 2 bin 500 liraya, 2022/Temmuz’da 3 bin 500 liraya, 2023/Ocak’ta 5 bin 500 liraya, 2023/Nisan’da 7 bin 500 liraya, 2024/Ocak’ta 10 bin liraya, 2024/Temmuz’da 12 bin 500 liraya, 2025/Ocak’ta 14 bin 469 liraya, 2025/Temmuz’da ise 16 bin 881 liraya yükseltildi. İktidar şimdi de 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye yükseltilmesi için Meclis’e yasa teklifi sundu.

4.9 MİLYON EMEKLİ

Hükümetin hazırladığı etki analizine göre, mevcut durumda; 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor. Düzenlemenin mali etkisinin; 2026 yılının ilk altı ayında 66.3 milyar lira, ikinci altı ayında alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP’de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43.9 milyar lira olmak üzere toplam 110.2 milyar lira olacağı öngörülüyor.

4.9 milyon emeklinin 20 bin liraya yükseltilen aylıklarının tamamını alabilmeleri için Meclis’te yasa sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ancak emekliler bunun için biraz bekleyecekler. “Torba yasa teklifi” önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyon üyesi milletvekillerine gönderilen duyuruya göre teklif 15 Ocak perşembe günü saat 10.00’da görüşülmeye başlanacak. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin ise bir sonraki haftaya kalması bekleniyor. Teklif genel kurulda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Gerek komisyon gerekse de genel kuruldaki görüşmeler sırasında CHP, en düşük aylığın en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi için girişimde bulunacak. CHP, emekli aylıklarının artırılması için günlerdir TBMM’de “nöbet eylemi” sürdürüyor. Emekliler her ay aylıklarını aldıkları günde yeni “zamlı” aylıklarını alacaklar. Ancak eğer aylıkları 20 bin liranın altındaysa aradaki farkı almak için teklifin TBMM’de yasalaşmasını bekleyecekler. Kendi kök aylıkları ile 20 bin lira arasındaki farklar, teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere ödenecek. Farkların emeklinin cebine girmesinin ayın sonuna yaklaşacağı dile getiriliyor.