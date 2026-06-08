Gediz için Manisa'da büyük buluşma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa Çevre Platformu, Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu ile Nehirlerin Kardeşliği organizasyonuyla düzenlenen ‘Büyük Gediz Buluşması’, Saruhanbey Camii önünden yürüyüşle başladı. Katılımcılar, pankart ve sloganlar eşliğinde Yüzüncü Yıl Meydanı’na yürüdü. Programa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İbrahim Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çevre gönüllüleri katıldı. ‘Büyük Gediz Buluşması’na, Manisa’nın yanı sıra, çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında Melek Serdaroğlu Aslan, Nehirlerin Kardeşliği Dönem Sözcüsü Yüksel Çetin, DİSK Genel İş Manisa Şube Başkanı Özgür Genç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İbrahim Akın katılımcılara hitap etti.

NİYAZİ KOYUNCU SAHNE ALDI

Büyük Gediz Buluşması, Niyazi Koyuncu konseri ile devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, Koyuncu'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konser etkinliğe renk kattı. Büyük Gediz Buluşması, müzik ve dayanışmanın bir araya geldiği konser programıyla sona erdi.