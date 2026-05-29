Geleceğim Ol Derneği: Eğitimde büyük umut

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimden uzaklaşma riski yaşayan çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Geleceğim Ol Derneği, yalnızca burs desteğiyle değil; akademik, sosyal ve kültürel projeleriyle de dikkat çekiyor. Dernek başkanı Serdar Yavaşoğlu, gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipleriyle öğrencilere birebir eğitim desteği sunduklarını belirterek çocukların hem okul başarısını artırmayı hem de onları sosyal yaşamda güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocuklara kapsamlı bir gelişim modeli sunduklarını söyleyen Serdar Yavaşoğlu, özellikle maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimden kopma riski yaşayan öğrenciler için çok yönlü bir dayanışma sistemi kurduklarını ifade etti. Gönüllü ve temelli güçlü bir kadro oluşturduklarını belirten Yavaşoğlu, “Eğitim komisyonumuzda 30 kişi var, 25’i öğretmen. Çocuklara birebir ders desteği veriyoruz. Bizim 12 öğrencimiz dershaneye gidiyor. Kitap ve materyal masraflarını da biz karşılıyoruz. Başta 20-25 öğrenciye burs veririz diye düşünmüştük. 72 öğrenciyle başladık, bugün 160 öğrencimiz var. 330 üyemizle büyük bir aile olduk. Beş buçuk yaşında karateye başlayan bir kızımız iki ay önce Antalya’da Türkiye ikincisi oldu ve milli takıma seçildi. Matematikte İzmir üçüncüsü olan öğrencilerimiz var. Bale, satranç ve farklı alanlarda çok başarılı çocuklarımız var” dedi.

‘GIDA VE SOSYAL DESTEK DE VERİYORUZ’

Derneğin faaliyetlerinin sadece eğitimle sınırlı olmadığını belirten Yavaşoğlu, sosyal yardım çalışmaları ile ilgili “Çocuklara kıyafet, kırtasiye, gıda desteği veriyoruz. İngilizce ve Almanca dersleri sağladık. Kültürel geziler düzenliyoruz; Çanakkale, Anıtkabir, bilim merkezleri gibi yerlere götürüyoruz. Bizim hedefimiz; başarılı, özgüveni yüksek, Cumhuriyet değerlerine bağlı çocuklar yetiştirmek. Sadece ders değil, hayatın kendisini öğretiyoruz” dedi.