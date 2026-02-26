Gençler temiz bir sahil için harekete geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla genelinde başlatılan çevre etkinlikleri kapsamında Marmaris’te anlamlı bir sahil temizliği gerçekleştirildi. Sosyal Gençlik Masası (SOGEM), Muğla Gençlik Meclisi ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler, Yalancı Boğaz mevkiinde kıyı temizliği yaptı.

Son dönemde etkili olan fırtınalar nedeniyle denizden karaya sürüklenen atıklar, gönüllü gençler ve belediye ekiplerinin özverili çalışmasıyla toplandı. Yapılan ayrıştırma sonucunda, toplanan atıkların yaklaşık yüzde 80’inin geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirlendi. Atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılmak üzere Marmaris Belediyesi Atık Toplama Merkezi’ne ulaştırıldı.

Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, hem çevresel duyarlılığı artırdı hem de kıyıların korunmasına katkı sağladı.