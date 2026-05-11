Gençlik 19 Mayıs’ı Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nde kutluyor

Konak Belediyesi’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in katılımıyla hizmete açtığı Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi 19 Mayıs’a hazır. Konak Gençlik Buluşması adı altında, 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek birbirinden eğlenceli etkinlikler, gençleri e-sporda kendilerini gösterecekleri ödüllü turnuvayla taçlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, 15 Mayıs saat 15.00’te Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün gerçekleştireceği interaktif oyunlarla başlayacak. Gün boyu sürecek eğlenceli aktiviteler arasında DJ eşliğinde Kahve ve Networking, İDA Sanat işbirliğiyle Doğaçlama, Quiz, film ve dizi temalı bilgi yarışması, Swing Dans işbirliğiyle Workshop ve temel dans figürlerinin öğretileceği atölye çalışması yer alacak. Konak Gençlik Buluşması’nın ise ödüllü turnuva ve yarışmalar damgasını vuracak. İmzalı forma hediyeli Penaltı Challenge’ın yanı sıra gençlerin severek oynadığı Valorant 2vs2 Challenge Turnuvası büyük ödülüyle sıkı çekişmelere sahne olacak.

ÖDÜLLÜ VALORANT 2VS2 CHALLENGE TURNUVASI BAŞLIYOR

16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Valorant 2vs2 Challenge Turnuvası, e-spor seven gençleri bir araya getirecek. Yoğun talep alan ve başvuruları tamamlanan turnuva

10.30’da başlayacak. İki kişilik takımları halinde düzenlenecek turnuvanın ödülleri arasında 25.000 TL tutarında Kabasakal online hediye kartı, Xprime oyuncu koltuğu, MISA Esports forması ve sürpriz hediyeler yer alacak.