Gıda fiyatlarının artışı hem sofrayı hem tezgâhı vurdu

Ramazan ayını gelmesine karşınartan fiyatlar yurttaşın belini büktü. Temel gıda ürünlerinden elektrik faturalarına kadar birçok kalemde yaşanan artış, hem yurttaşları hem de pazarcı esnafını zorluyor. Ramazan öncesi hareketlilik beklenen pazarlarda ise alışverişten çok fiyat hesabı yapıldığı gözlendi. Geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını belirten yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade ederek mevcut ekonomik koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe tepki gösteren bir yurttaş, emekçi kesimin büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu dile getirdi. Sistemin emeğe göre değil, ayrıcalığa göre işlediğini savunan yurttaş, “Baştaki yöneticiler parayı adaletli dağıtmak zorunda. Bir işçi 40 bin lira maaş alıyor, çocuk okutuyor. Bugün bir üniversite öğrencisinin aylık maliyeti 30-40 bin lirayı buluyor. Ev kiraları Pazarlarda her yıl görülen Ramazan hareketliliği bu kez yerini derin bir geçim sıkıntısına bıraktı. Temel gıda ürünlerinden faturalara kadar art arda gelen zamlar hem yurttaşı hem de pazarcı esnafını isyan ettirdi. ortada. Pazara her hafta gelen insandım, artık gelemiyorum. Gelsem de umutsuzluk içinde bakıyorum. Et zaten yiyemiyoruz. Sebze, meyve almaya geldim ama meyve alamayacağım. Bu şartlarda geleceğe dair umut nasıl olacak?” diye sordu.

‘KREDİ KARTININ ASGARİSİNİ BİLE ÖDEYEMİYORUZ’

Bütçelerine göre alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen emekli bir çift ise artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek özellikle elektrik ve gıda fiyatlarındaki artıştan yakındı. Kredi kartıyla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen emekliler, alım güçlerinin ciddi şekilde düştüğünü ifade ederek “Ucuz sebze yok, olanlar ise çürük. Hemen kullanacaksak alıyoruz. Bu şartlarda kaliteli gıdaya erişmemiz mümkün değil” dedi. Faturalarını ödemekte dahi zorlandıklarını dile getiren emekli bir yurttaş ise “Geçimimizi büyük ölçüde kredi kartıyla sürdürüyoruz. Maaşı alınca kredi kartının asgarisini bile ödeyemiyoruz. Ev kendimizin. Kira ödüyor olsak bittik” ifadelerini kullandı.

‘NASIL GEÇİNECEK?’

Öğretmen olduğunu belirten bir yurttaş ise ailesinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Emekli annesinin toplam 24 bin lira gelir elde ettiğini ancak 20 bin lira kira ödediğini belirten yurttaş, “Ekonomi hiç iyi değil. Ramazan öncesinde her şey çok pahalı. İnsanlar bakıp geçiyor, gerçekten almıyor. Annem 16 bin lira emekli maaşı alıyor, babamdan 8 bin lira vefat aylığı geliyor. Toplam 24 bin lira geliri var ama 20 bin lira kiraya gidiyor. Ben desteklemesem neyle geçinecek?” dedi. Başka bir yurttaş da emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların açlık ve yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek “Alışveriş yaparken herkes iki kez düşünüyor. 20 bin lira kira veren bir insan nasıl geçinecek?” diye konuştu. Emekli bir başka yurttaş ise pazar fiyatlarının yanı sıra şarküteri ürünlerindeki artışa dikkat çekerek “Pazar çok pahalı, aslında hayat pahalı. Hangi tezgâhta daha ucuz ürün var ona ÜRETİCİYE ‘VERGİ’ DARBESİ: SOFRADAKİ YANGIN BÜYÜYECEK Yeme KDV, ete zam bakıyorum. Et, yoğurt, peynir alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Pazarcı esnafı da satışların belirgin şekilde düştüğünü belirtti. Ramazan öncesinde beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyleyen bir esnaf, “Satışlarımız düştü, alım gücü geriledi. İnsanlar artık ‘Neyi nereden daha ucuza alırız’ diye düşünüyor. Tezgâhta alışverişten çok fiyat hesabı yapılıyor. Yurttaşın alım gücü düştüğü için ya yarım kilo ya da tane hesabı yapıp alıyor” dedi