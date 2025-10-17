Gıdaya ulaşım hakkı gasp edildi

Sağlıklı beslenmeye gücü yetmeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli erişime ihtiyacı olan milyonlarca kişinin durumuna dikkat çekmek için küresel çapta her yıl 16 Ekim’de kutlanan “Dünya Gıda Günü”nde Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ulaş Kırım, Türkiye’de de uygulanan tarım politikaları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların sağlıklı gıdaya erişemediğini belirtti.

“GÜVENİLİRLİĞİNDEN EMİN DEĞİLİZ”

Kırsalla kentin arasındaki bağın koptuğunu belirten Ali Bülent Erdem, “Bütün bir üretim sürecini izleme şansımız ortadan kalkıyor. Hangi koşullarda üretildiğini bilmediğimiz gıdaları tüketiyoruz. Mevcut tarım politikaları ile beraber tarımı ithalata bağımlı hâle getirdiler. Arjantin’den, Şili’den, Amerika’dan, Kanada’dan birçok ürün geliyor. Onların da nasıl üretildiklerini bilmiyoruz. Gıdayla halkın bağlantısı kopmuş hâlde. Tükettiğimiz gıdaların güvenilir olup olmadığından emin değiliz. Bu ekonomik krizde gıdaya erişim giderek zorlaştığı için insanlar, daha iyi daha sağlıklı ürünlere değil doyabilecekleri ürünlere yönelmek zorunda kalıyor ve gıda üzerindeki denetimimizi kaybediyoruz. Türkiye tarımı giderek şirketlerin denetimine geçiyor. Bu da tarımın halkın elinden çıkması demek oluyor. Bütün bunları tersine çevirmek, farklı politikalar uygulamak gerek. Tarım şirketleştiği sürece giderek sağlıklı gıdalar yemekten uzaklaşacağız” diye konuştu.

“BOZUK GELİR DAĞILIMI…”

Gıdaya ulaşmanın en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Ulaş Kırım, “Yanlış ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle tarımsal üretim alanlarının ve tarımsal üretimin hızla azalması, bozuk gelir dağılımı politikaları nedeniyle emekçi ve emekli ücretlerinin açlık sınırının altında kalması, daha iyi gıdaları bırakın temel gıdalara ulaşım hakkını gasp etmiştir. Bugün dünyada açlık varsa bu sadece kötüleşen iklim koşullarından, yetersiz bitkisel hayvansal gıda arzından değil uygulanan yanlış ekonomi ve tarım politikaları ile adaletsiz gelir dağılımından kaynaklanmaktadır. Yaşadığımız kronikleşmiş yüksek gıda enflasyonunun nedenini iklimsel etkilere bağlama kolaycılığına düşmeden, üretim maliyetlerini düşüren ve üretici gelirini artıran üretim ekonomisine geçilmesi gerekmektedir” dedi.