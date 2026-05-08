Gönülden kurulan bağlar: Koruyucu anneler geleceği şekillendiriyor

Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü, yalnızca biyolojik anneliği değil, sevgi, emek ve sorumlulukla kurulan tüm bağları görünür kılan özel bir gün olarak değerlendiriliyor. Koruyucu aileler ise bu anlamın en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Bir çocuğun hayatına güven, aidiyet ve şefkat kazandıran koruyucu anneler, toplumda hem duygusal hem de sosyal açıdan önemli bir rol üstleniyor.

İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) Başkanı Naciye Güven de Anneler Günü vesilesiyle koruyucu aileliğe dikkat çekerek, sistemin mevcut durumu, ihtiyaçları ve toplumsal farkındalık konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Naciye Güven, koruyucu annelerin bir çocuğun hayatında derin bir iz bıraktığını vurgulayarak “Koruyucu anneler, kalplerini açarak bir çocuğun hayatında derin bir iz bırakan, ona güven ve aidiyet duygusu kazandıran çok kıymetli kadınlardır. Bir çocuğun hayatını değiştirmek için doğurmak değil, sahip çıkmak yeterlidir” dedi. Türkiye genelinde yaklaşık 10 bini aşkın koruyucu ailenin bulunduğunu da hatırlatan Güven, bu sayının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Koruyucu aile sisteminde en büyük ihtiyacın sadece aile sayısının artması olmadığını belirten Güven, “En büyük ihtiyaç hem daha fazla aile hem de güçlü bir destek mekanizmasıdır” diyerek sürdürülebilir bir yapı için iki yönlü güçlendirme gerektiğini vurguladı.

‘BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNUN’

Koruyucu aile olmak isteyenlerin izlemesi gereken süreci de anlatan Güven, başvuruların aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine yapıldığını belirterek, “Sosyal inceleme süreci, eğitimler ve uygunluk değerlendirmeleri yapılıyor. Bu süreç, hem çocuğun hem de ailenin en doğru şekilde eşleşmesini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor” dedi. Koruyucu aile olmak isteyen ancak çekinceleri olanlara da seslenen Güven, “Bir çocuğun hayatını değiştirmek için mükemmel olmanız değil, gönüllü olmanız yeterli. Bu Anneler Günü’nde kalbinizi açın, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunun” ifadelerini kullandı.