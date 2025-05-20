Görkem Duman: Tüm vatandaşlarımızı Buca Kitap Günleri’ne bekliyoruz

Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasanağa Bahçesi’nde düzenlediği 1. Buca Kitap Günleri, 7’den 70’e kitap kurtlarını ağırlıyor. Sevilen yazarların konuk olduğu etkinlik kapsamında, imza günleri, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri yapılacak. Etkinliğin onur konuğu olan 1980 kuşağının toplumcu şairi Şükrü Erbaş, 23 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de şiir dinletisi ile İzmirlilerle buluşacak. Etkinlik çerçevesinde ayrıca 24 Mayıs Cumartesi günü Çocuk Şenliği düzenlenecek.

“KELİMELERİN İZİNDE BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinliğe gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kelimelerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Binlerce gencin yaşadığı Buca’mızda bu etkinliğin yaşama geçiyor olmasının öğrenci arkadaşlarımız için de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Buca Kitap Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

SİNAN MEYDAN DA OKUYUCULARIYLA BULUŞACAK

Kitap günleri kapsamında tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı tarihçi Sinan Meydan, gazeteci Ozan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ceyhun Güler, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TV programcısı Gözde Şeker, Pelin Batu, Mısra Öz ve Meryem Göktepe, yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı gibi isimler okuyucularıyla bir araya gelecek.