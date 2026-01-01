Görkem Duman yılbaşını emekçilerle kutladı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 2026 yılını mesai arkadaşları ve Bucalı komşularıyla karşıladı. Yılbaşı gecesi boyunca ilçenin farklı noktalarında saha ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Görkem Duman, hem esnafın hem de vatandaşların yeni yıl heyecanına ortak oldu. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nden taksi duraklarına ve nöbetçi eczanelere yılbaşı akşamı çalışmak zorunda olan vatandaşları ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalıların yeni yıl dileklerini dinledi.

Ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada 2026 yılına dair hedeflerini paylaşan ve tüm Türkiye için sağlık ve huzur temennisinde bulunan Duman, “2025’in son saatlerinde, 2026’nın ilk saatlerinde işçi ve emekçi kardeşlerimizle, Bucalı esnafımızla bir aradayım. Doğup büyüdüğüm, yaşadığım kente; Buca’mıza ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek için görevimin başındayım. Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok; tamamen insani bir durumdur. Ancak görüyorum ki, ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumaları üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor. Bu durumun, verilen emeği ve mücadeleyi yok sayan bir noktaya taşınmasını üzüntüyle izliyorum. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Tatile çıkmadan önce, yokluğum süresince iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptık; maaş ödemeleriyle ilgili planlamalar tamamlandı. İlgili başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımızla 24 saat irtibat ve koordinasyon halinde kalarak, işçi ve emekçi kardeşlerimizin eksik kalan ödemelerini tamamladık. Emekçilerimizin hakkını zamanında ve eksiksiz teslim etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Belediyelerin imkânlarının daraltıldığı, temel belediyecilik hizmetlerinin dahi zorlaştırıldığı bu süreçte; biz, tüm zorluklara rağmen Buca’ya hizmeti aksatmamak ve emekçimizin alın terini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bugüne kadar, ağır ekonomik koşullara ek olarak, belediyelerin gelir kanallarını daraltan ve yerel yönetimleri çalışamaz hale getirmeyi amaçlayan iktidar baskısına rağmen, işçi ve emekçi kardeşlerimizin alın terini yerde bırakmamak için türlü olanaksızlık içinde büyük bir mücadele verdik. Bugün de aynı kararlılıkla, her kuruşun hesabını yaparak, emeğin hakkını korumaya devam ediyoruz. Önceden planlanmış kısa bir tatilin, kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaları gölgelemesine izin vermeyeceğim. 2026 yılı, Buca için önemli projeleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. Mali tablomuz güçlendikçe; bugün algı oluşturmaya çalışanların söyleyecek söz bulamayacağını biliyorum. Biz, lafla değil işle, polemikle değil hizmetle konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.