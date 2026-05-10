Göz Göz, Gaziantep FK'yı geçerek Avrupa ümidini son haftaya taşıdı

Süper Lig'in 33. haftasında Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı maçta 52 puanla 5. sıradaki Göztepe, 37 puanla 11. sıradaki Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Nazım Sangare eski takımına karşı 11'de forma giydi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da maçı izleyenler arasındaydı.

Göz Göz'de sakat olan Efkan ve Krastev ile sarı kart cezalısı Janderson kadroda yer almadı. Stoliov şu 11 ile takımını sahaya sürdü: Lis-Godoi, Heliton, Bokele- Arda, Dennis, Antunes, Miroshi, Cherni-Jeh, Juan.

İLK YARIDA BASKILI OYNAYAN VE GOLÜ BULAN GÖZTEPE OLDU

Göztepe maça hızlı ve istekli başladı; daha 2'de Antunes'in frikiği ve ardından 3'te Juan'ın orta-şut karışımı vuruşuyla gole yaklaştı. 4'te ise Göztepe'nin golü geldi; Jeh'in sağdan kestiği topa Antunes'in tek vuruşuyla sarı kırmızılılar öne geçti;1-0.

Golden sonra da Göz Göz ataklarını sürdürdü. 12'de Cherni'nin soldan kornerine Heliton'un kafası az farkla dışarı çıktı. 15'te Göztepe yine tehlikeli geldi; Cherni soldan kesti, Antunes'in yakın mesafeden tek vuruşunu Burak çelmeyi başardı. 19'da Antunes'in frikiği ile başlayan atakta Bokele soldan kesti, Antunes'in kafası Burak'ta kaldı. 24'te Jeh sağdan kaleye paralel yerden kesti, Cherni'nin elverişli durumdaki çaprazdan şutu yan ağlara gitti. 27'de Göztepe üst üste kornerlerden sonuç alamadı. Bu dakikadan sonra konuk ekip karşı kalede gözükmeye başladı; 28 ve 29'daki kornerlerden sonuç alamadı. Ardından Cherni'nin orta-şut karışımı vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 39'da konuk ekip ilk kez tehlikeli geldi; Kozlowski'nin sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR VE KARŞILIKLI İKİ GOL VERDI

49'da Arda'nın kullandığı uzun taç atışında arka direkteki Jeh bomboş durumda kafayı vuramayınca saç baş yoldurdu. 53'te Juan kendi götürdüğü topla önünü boşaltıp sert vurdu ancak top defanstan döndü, Arda'nın ikinci vuruşundan da sonuç çıkmadı. Hemen ardından konuk ekip atağında Kuzlowski sağdan ceza alanına girerken sert vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı. 55'te konuk ekip beraberliği yakaladı; soldan gelişen atakta içeriye gönderilen topu bu sezon 15 gole ulaşan Bayo yakın mesafeden ağlarla buluşturdu;1-1. Bu pozisyonda yan hakem bayrak kaldırdı, Kolak da ofsayt dedi. Ancak VAR'ı dinleyen Kolak pozisyonu monitörden incelemeye gerek görmeden orta noktayı gösterdi.

62'de Göztepe tehlikeli geldi, ancak Jeh altı pastan dışarı vurdu. 64'te Miroshi, 65'te Heliton sarı kart gören oyuncular oldu. 66'da Camara'nın altı pastan gollük plasesini Lis inanılmaz şekilde ayak müdahalesi ile üstten kornere çelmeyi başardı. Bir dakika sonra Camara yine sahneye çıktı; sol çaprazdan şutu üst direkte patlarken Göztepe şanslıydı. 69'da Stoliov ilk değişikliği yaptı; Godoi'nin yerine Taha girdi. 72'de maçın üçüncü sarı kartını konuk ekipten Gidado gördü, onun faulüyle Antunes'in frikiğine uzak direkte Bokele'nin kafası az farkla dışarı çıktı. 77'de Juan'ın ceza alanında karşı karşıya şutunu Burak kornere çelmeyi başardı. 81'de Göz Göz'ü yeniden öne geçiren gol geldi; Antunes'in sağdan kornerine Jeh'in kafası skoru belirledi; 2-1. Golden sonra 83'te Stoliov iyice yorulan Jeh ve Dennis'i dışarı alıp Guilherme ve Musah'ı içeri attı. 88'de de Arda ve Antunes'in yerine Ogün ve Uğur Kaan girdi. 6 dakikalık uzatmada iki önemli pozisyon vardı; 90+1'de Göztepe kontratağında Juan iki defans oyuncusundan sıyrılıp golü yaptı ancak Kolak Juan'ın rakiplerini geçerken faul yaptığı gerekçesiyle gol yerine faul kararı verdi. Kanımca bu temiz bir goldü. Ki, 90+3'te Sorescu'nun üstten az farkla dışarı çıkan sert şutu gol olsaydı sayılmayan gol yüzünden kıyamet kopabilirdi!

MAÇIN YILDIZI ANTUNES'Tİ

Göztepe dün akşam kısıtlı kadrosuna ve özellikle Janderson'ın yokluğuna karşın arzulu oyunuyla ve elinden gelen herşeyi yaparak Avrupa ümidini sürdürmeyi başardı aldığı üç puanla. Böylelikle maç sonunda haklı bir sevinç yaşadı. Göz Göz'de takımın en iyisi Antunes'ti. Sezonun en iyi maçını oynadı, güzel bir gol attı ve Jeh'in kafa golünde de korneri kullanan isimdi. Bütün duran topları çok iyi kullandı. Göztepe'nin tehlikeli olduğu atakların içindeydi. Cherni'nin de sezonun en iyi maçlarından birisini çıkardığını not edeyim. Lis, Bokele, Arda, Dennis ve Juan da alınan sonuçta etkili olan isimlerdi. Jeh'in de daha çok çalıştığı ve ekonomik oynadığı takdirde gelecek sezon kendisini daha çok gösterdiğini görebiliriz. Kaptan İsmail Göztepe Gürsel Aksel'de son kez sakat olmasına karşın kulübede de olsa sahaya çıktı. Sezon boyunca ağabey olarak takıma katkıda bulunan ve futbolu bırakacak olan kaptana kulüp bir görev vermek suretiyle katkısını almalı diye düşünüyorum.

AVRUPA ŞANSI

Bu hafta Başakşehir de kazandı. Göztepe 55 puanla beşinci sırada, beşincilik için çekiştiği Başakşehir ise 54 puanla altıncı sırada. Göz Göz haftaya son maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Göz Göz'ün Avrupa Konfederasyon Kupası'na gidebilmesi için Başakşehir'in üzerinde ligi beşinci sırada bitirmesi, Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olması gerekiyor. Kısacası, Göztepe nefesini tutmuş durumda; 55 yıl sonra yeniden Avrupa arenasında olmak ya da olmamak... Mesele bu kadar önemli. Umarım Göz Göz Avrupa’ya adını yazdırır, bunu bekliyoruz. İzmir bunu hak ediyor.

Dün akşam Göztepe Gürsel Aksel'de sezonun son maçıydı. Sezon boyunca Göztepe Gürsel Aksel'de düzen, huzur ve güven içinde maçlar izlediysek Göztepe Spor Kulübü’nün değerli yönetici ve personeline; İzmir Emniyeti Spor Şube'nin değerli amir ve memurlarına; Metin Ergün'ün şahsında özel güvenlik görevlilerine teşekkür etmek gerek.

Sarı kırmızılılar evindeki sezonun son maçında rakibi her iki yarıda attığı gollerle 2-1 ile geçerek 5. sıradaki yerini korudu ve Avrupa hayalini son haftaya taşımayı başardı.