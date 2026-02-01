Göz Göz geriden gelip önde bitirdi

Göztepe Süper Lig'deki 20. Hafta maçında evinde bir şok golle geriye düştüğü maçta Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

İki takım seremoniye TFF'nin "Futbola Aşığız Küfüre Karşıyız" pankartını birlikte taşıyarak çıktı.

Stoliov Miroshi ve Taha'yı kenarda bırakarak sahaya şu 11'i sürdü: Lis-Godoi Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Olaiton, Efkan, Chernı-Juan, Janderson.

ÜÇ GOL DE İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda kayda değer ilk iki gol pozisyonu Göztepe'nindi. 7'de Efkan'ın kornerine Heliton'un kafasını Grbic kontrol etti. 10'da sa Efkan'ın ceza alanı dışından kaleyi bulan sert şutunu Grbic yatarak aldı. Fakat ilk golü bulan ekip konuk Karagümrük oldu; 14'te aldığı ara pasıyla kaçan Serginho karşı karşıya kaldığı Lis'i avladı; 1-0. Bu arada pozisyonda VAR incelemesi sonucunda ofsayt değil, gol kararı çıktı. Ters taraftaki Bokele'nin ofsaytı bozduğunu gördüm.19'da Arda'nın kendi götürdüğü topa sert şutu dışarı çıktı. Göz Göz yediği gole çabuk reaksiyon verdi; 21'de soldan kullanılan kornerde Olaiton önüne düşen topa sağ çaprazda vurduğu sert ve düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Olaiton golden sonra sevincini antrenmanda sakatlanan ve bir süre futboldan uzak kalacak olan kaptan İsmail'in formasını taraftara göstererek yaşadı.

Golden sonra da ev sahibi sarı kırmızılıların atakları sürdü. 23'te Chernı'nin ortasına Efkan'ın kafası dışarı çıktı. 31'de de kornerden gelen topa Heliton'un kafası çerçeveyi bulmadı. Göztepe beklenmedik şekilde ilk yarının 1 dakikalık uzatmasında galibiyet golünü bularak tünele önde girdi; Juan'ın sağdan kestiği top rakip defansa sürterek Janderson'ın önüne düştü onun nefis şutu ile skor 2-1'e geldi.

ÇOK FAULLÜ BİR ORTA SAHA MÜCADELESİNE SAHNE OLAN İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı giren konuk ekip 46 ve 47'de iki etkili gol girişimi yaptı. 46'da Barış'ın gollük şutu az farkla dışarı çıktı. 47'de ise oyuna ikinci yarıda giren Tiago'nun gollük plasesini Lis ayakla çıkarmayı başardı. Bu ataklardan sonra Göztepe toparlandı ve 57'deki iki değişiklikle dengeyi lehine çevirdi. Sakatlanan Arda ile birlikte Efkan'ı dışarı alan Stoliov, Ogün ve Miroshi'yi oyuna aldı. 59'da rakibini ceza çizgisi üzerinde biçen Anıl'ın sarı kart gördüğü pozisyondan doğan frikiği Olaiton çok güzel bir vuruşla direk kaleye gönderdi, Grbic güçlükle kornere çeldi. 60-80 arasında orta saha mücadelesine sahne olan maçta 61, 64 ve 70'te sarı kart gören oyuncular Juan, Barış ve Dennis oldu. 74'te Stoliov'un ikinci müdahalesi geldi; Janderson ve Olaiton'u dışarı alınırken Rhadlney ve Jeh oyuna alındı. 81'de Ogün'ün ortasına Jeh'in kafası Grbic'de kaldı. 86'da konuk ekip forvetinden gelen sert şutu Lis kornere çelmeyi başardı. 84 ve 87'de sarı kart gören oyuncular konuk ekipten Grbic ve Esgoia oldu. 89'da Juan yerini Luis'e bıraktı. 90+4'te sarı kart gören oyuncu bu kez oyuna sonradan giren Bertuğ oldu. Son etkili atak ise 90+5'te ev sahibi ekipten geldi; Ogün'ün ortasına Jeh'in kafası dışarı çıktı.

GÖZTEPE İYİ GÜNÜNDE OLMASA DA KAZANMAYI BİLDİ

Göztepe cumartesi gecesi istediği oyunu sahaya koyamasa da, ilk golü kalesinde görse de oyun disiplininden kopmayıp kazanmayı arzu ederek istediği 3 puanı almayı bildi. Dennis'in dışında ikinci topları alamayan Göz Göz zaman zaman zor anlar yaşadı. Yediği golde çizgi halinde kademesiz yakalandı. İkinci yarının hemen başında da iki pozisyonda defans önemli açıklar verdı. Olaiton bu sezon çok iyi ikinci maçını çıkardı. Attığı gol de, Grbic'in güçlükle çıkardığı frikik de usta işiydi. Sadece o kadar değil; çok sayıda uzun topu göğsünde karşılayıp indirerek oyuna yönlendirdi. Sahada olduğu sürece aktif kaldı. Lis üç ciddi kurtarışla skorun lehte olmasında rol oynadı. Janderson üst üste iki hafta gol atma başarısını gösterdi. Dennis sahada uzun süre tek başına kesici ve top çalan pozisyonda yine varını yoğunu ortaya koydu. Godoi de günün mücadele gücü yüksek isimlerinden biriydi. Juan oyunu öne taşıyan atom karınca olarak katkısını sundu. Jeh'in bulduğu süre fırsatlarını daha üretken geçirmesi için top yerdeyken de hareketli ve müdahil olması gerekir.

ORTA HAKEM İÇİN BİRKAÇ NOT

Ömer Tolga Güldibi genç bir hakem. Maç henüz 0-0 ve 1-0 Karagümrük lehine iken Karagümrük kalecisi Grbic'in oyunu yavaşlatmak suretiyle topun oyunda kalma süresinden çalmasına ve futbolu çirkinleştiren tutumuna göz yumdu. Hiçbir ikazda bile bulunmadı. Maçın ilk yarısında takdir haklarını konuk ekip lehine kullandı. Ancak arada uyarı almış olmalı ki takdir haklarında ortada davrandı. Sertliğe göz yumarak çok sayıda kart göstermek marifet değil, devamlı sertliği sezen hakem ciddi bir uyarıda bulunup oyunu ve oyuncuyu koruyabilir. Grbic'e hiç yavaşlatma uyarısında bulunmayan hakemin bir ara Lis'e uyarıda bulunması komikti!

GÖZTEPE TARAFTARINI KUTLUYORUM

İki hafta önce evde oynanan maçtan sonra kaleme aldığım yazıda Göztepe taraftarına yaptığım çağrıda takımlarını destekleyip rakibi küfür yerine ıslık veya başka tezahüratla bunaltmayı önermiştim. Çünkü taraftara ceza üstüne ceza sürdürülebilir değil, üstelik kulübe de para cezası geliyor. Yazımın hemen ardından Göztepe, futbolcularına da benzer tarzda ve içerikte videolar çektirerek sosyal medyada yayınladı. Nitekim dün akşamki maçta hiç küfür duymadık. Şanlı Göztepe taraftarı takımını ateşli şekilde desteklerken rakibi ıslıkladı ve maçın sonunda da bir grup taraftar "Gümrük kümeye!" aleyhte tezahüratı yaptı. Dün akşamki Göztepe taraftarını kutluyorum.

SARI KIRMIZILILARIN 14 FİNAL MAÇI VAR

Dün akşam aldığı 3 puanla 39 puana ulaşan ve puan cetvelinde 4.lüğünü koruyan Göztepe 3. Trabzonspor'dan 3 puan geride 5. BJK'dan ise 3 puan önde. Sarı kırmızılılar haftaya Konyaspor deplasmanına gidecek. Lig yarışı giderek kızışıyor. Hedefi Avrupa olan Göz Göz'ün artık her maçı final bundan sonra. Yani önünde 14 final maçı daha var. Soluğunu iyi tutup her maçı kazanmak için sahaya çıkması gerekiyor. Yenemediği zaman da yenilmemeyi de başarmalı.