Göz Göz, hakem ve VAR’a rağmen sahadan puanla ayrılmayı başardı

Cumartesi gecesi İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Süper Lig 2. hafta maçında Göztepe-FB karşı karşıya geldi. Göz Göz, orta hakem Yasin Kol ve VAR’daki Onur Özütoprak’a rağmen sahadan puanla ayrılmayı başardı!

Stoilov, önceki haftada oynanan Rizespor maçının ikinci yarısındaki 11 ile başlattı takımını. O maçta 46’da oyuna giren Godoi ve Dennis bu kez 11de sahaya çıktı. Klasik 3-5-2 dizilişi ile oynayan Göztepe’nin 11’i şöyleydi: Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Arda, İshoıle, Rhaldney, Dennis, Chernı-Juan, Jandersson.

Hafta içi Feyyenord ile oynadığı Avrupa maçından yorgun gelen FB’de ise Moirinho ise ilk 11’de o maçtan sadece bir değişiklikle takımını sahaya sürdü; Mert Müldür’ün yerine Yusuf forma giydi. Göztepe’de de bir dönem forma giyen İrfan Can, bu defa FB kalesini korudu.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında taraftarının önüne çıkan Göztepeli oyunculara ısınmak için sahaya çıktıklarında stadı tamamen dolduran taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tribünler seromonide artık klasik olan hep bir ağızdan dev bir koro halinde Medcezir’i söylerken, İstiklal Marşı’nın ardından santraya doğru geçilirken aynı koro “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” belgisini haykırdı. Maçı kendilerine ayrılan bölümde 800 kadar FB taraftarı da izledi. FB Başkanı Ali Koç, şehir dışında bir noktada taraftar orbüsüne geçerek maça taraftarlarıyla birlikte gelmeyi tercih etti. Aziz Yıldırım’ın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda kongre öncesi verilen bu mesaj Göztepe tribünlerini ise gerdi.

HAKEM VE VAR HANDİKAPI

Maçta orta hakem ve VAR ne yazık ki verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçti. İki takımın da yüksek düzeyde mücadelesine sahne olan bir maçta hakem ve VAR’ın maçın önüne geçmesi, üstelik bunu ev sahibi takım aleyhine ve ihtiyacı olmayan FB lehine yapması futbol adına utanç vericiydi. Orta hakem Yasin Kol, daha maçın başında Göztepe’nin net penaltısını görmezden gelirken, VAR da pozisyonu izleme önerisinden bulunmayarak adeta çalınan penaltıya ortak oldu! 3’te Ambrabat, Jandersonn’un ayağına tabanıyla bastı. Ceza alanındaki ksuurlu hareketlerden birisi ortada top olmasa bile penaltı kı, değil mi? Kuşkusuz penaltı… Aynı pozisyon FB lehine olsaydı, Kol direk beyaz noktayı gösterecekti tabii! Maçta tam 37 faul düdüğü çalan Kol, faulle sonuçlanan ikili mücadelelerdeki takdir haklarını da çoğunlukla FB lehine kullanarak duruşunu iyice belli etti. Ya 42’de Duran’ın ikili mücadelede dirseğinin sivrisiyle Arda’ya salladığı dirsek? Neymiş? Göğsüne gelmiş! O şiddetli dirsek darbesi yukarıya, yüze doğru yönelmişti oysa… Doğrudan kırmızı kart çıkarılacak pozisyonu Kol ancak sarı kartla cezalandırırken, itirazından dolayı mağdur olan ve yerde kalan Arda’ya da sarı kartını çıkarmayı ihmal etmedi! Yalnız, Kol, 61’de ikinci sarıdan Juan’ı atarken kararı yerindeydi.Juan, beraber depar attığı takım arkadaşıyla anlaşarak ilk hareketi yapmamalıydı. Fakat burada maçtaki tek hatasını yapan Göztepe Teknik Direktörü Stoilov hatalıydı. Prese dayalı agresif bir görev yapan Juan’ın sarı kartı varken, üstelik yorulmuşken sahadaki kötü niyetli hakemi göz önüne alıp 46’da çıkararak yerine daha o zaman Emersonn’u alabilirdi. Bu gibi kararlar sahadaki futbolun ötesinde stratejik kararlar, Stoliov’un kulağına küpe olsun. Hakemle devam edeyim… 85’te ikinci sarıdan Oosterwolde’yi mecburen mecburiyetten kırmızı göstererek dışarı attı. Fakat tartışmalı bir pozisyonda 6 dakikalık uzatmanın başlarında Cenk-Miroshi ikili mücadelesinde oyunu devam ettirse de VAR’ın ille de zorlama bir şekilde görmek istediği pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi! 42’deki pozisyonu izletmeyen VAR, bu kez pozisyon FB lehine olunca izlettirildi!

MAÇTAN ENSTANTANELER

Oyunun ilk bölümlerinde Göztepe daha etkin olan taraftı. Geçen sezonun aksine bu sezonki futbolunda topu tutmak da, pas yapmak da var sarı kırmızılılarda. Kontratak var, kaleden uzun toplar var ama orta alandan top yaparak oyun kurmak da var. Rhaldney ve İshole gibi oyuncularla Göztepe orta alanı güç kazandı. Dennis de bu maçta kesiciliğinin yanında top yaparak ve ataklara yardımcı olarak klasını ortaya koydu. Göz Göz ilk yarıda daha çok soldan Chernı’nin getirip kestiği toplarla etkili oldu. İshole’nin 23’teki kaleyi bulan nefis frikiğini İrfan Can güçlükle üstten kornere çeldi. İshole’nin ikinci yarıda 66’daki aynı frikiğini yie aynı şekilde İrfan Can çıkarmayı başardı. 29’da Jandersonn kontratakla geldiği FB kalesine çektiği şutta acele etmese takımını öne geçirebilirdi.

Jandersonn’un 51’de de Juan’dan aldığı topa çektiği sert gollük şut karşı defanstan döndü. İkinci yarıda 58’de Göz Göz Juan ile en önemli fırsatı kaçırdı, çaprazdan kendisi vurmadı, tereddüt ederek geriye doğru çıkardı ancak sarı kırmızılı oyuncular dokunamadı.

FB forvetler özellikle ilk yarıda duran toplar ve yan ortalardan sonuç alamadı, genelde kafalar üstten dışarı çıkarken, bazı gollük şutlar da adeta duvar olan Göztepe defansından döndü. Heliton-Godoi-Bokele üçlüsü öndeki beşli bloku aşan toplarda FB forvetlerine gol fırsatı vermedi. Göztepe böyle başarılı defans yaparsa bu sezon en az gol yiyen takımlardan birisi olur.

Rizespor maçı sonrasına kaleme aldığım yazıda 3-0’lık galbiyete rağmen Stoilov’u eleştirmiş, takımının futbolunu iki devreye yaymasını işaret etmiştim. Nitekim Göztepe, FB karşısında her iki devrede de karakterini, futbolunu ve oyun anlayışını sahaya yansıttı. Öyle ki, 61’den sonra uzatmalarla birlikte (Oosterwalde de atıldı 85’te) tam 30 dakika 10 kişi oynasa da mümkün mertebe geriye yaslanmadı. Tam tersine, Stoilov sürekli “ileriye” komutu verdi saha kenarından.

FB 69’da Brown’un şutu, 75’te Nesyri’nin kafasıyla topu ağlarla buluşturmadı ama 6 dakikalık uzatmanın başlarında Yasin Kol’un düdük çalmadığı pozisyonda VAR marifetiyle penaltı kazandı! Lis daha önce sağından üç penaltı kurtarışına imza atmıştı. Topun başına gelen Talisca, plasesini Lis’in soluna gönderdi ama Lis adeta uzayarak topu tokatlamayı başardı ve gole izin vermedi. Maç biterken ise az kalsın Göz Göz üç puana uzanıyordu; ceza alanı içinde topu önüne alan Emersonn’un plasesi uzak direk dibinden dışarı çıkarken şanslı olan taraf FB’ydi.

Stolilov, 10 kişi kalan takımda 70’te iyice yorulan İshole-Miroshi ve Jandersonn-Emersonn, 75’te Dennis-Efkan değişiklikleri ile olsun, son bölümdeki defansı takviye ederek iyice yorulan Arda ve Rhadlney’in yerine Taha ve Furkan’ı alarak Göztepe’yi sahada diri tutmayı düşündü ve doğru da yaptı.

STOİLOV’UN DEDİĞİ GİBİ, “FUTBOL PARAYLA OYNANMIYOR”

Sonuç olarak yüksek mücadele içinde geçen maçı keşke hakem ve VAR gölgelemeseydi. Hakem ve VAR’a rağmen adil bir sonuç ortaya çıktı diyebilirim. Stolilov ve öğrencileri bir kez daha futbolun parayla oynanmadığını gösterdiler ve kendilerinden 8-9 kat daha pahalı olan 250 milyon Euro’luk bir takımla boy ölçüştüler. Göztepe’yi kutluyorum. Bu sezon 3-5 arasında olmayı, Avrupa’ya gitmeyi şimdiden iki haftalık periyotta bile hak ettiklerini düşünüyorum.

LİS GÜVEN VERDİ, İSHOLE VE FORVETİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Göztepe’de Lis güven verirken, İshole “ben bu takımın lideri olurum” mesajını verdi. Yalnız fizik olarak güçlenmesi, ikili mücadelede ayakta kalmak için kuvvetlenmesi gerekiyor. Kaleci antrenörlerinin üzerinde daha çok çalışmasıyla Lis kaleyi sezon boyunca doldurabilir. Penaltıyı kurtarması da iyi bir moral motivasyon oldu onun adına.. Forvet hattındaki Jandersonn, Juan ve Emersonn’un da daha güçlü olmak gibi bir ev ödevleri var.

BU FB’NİN İŞİ BU SEZON DA ZOR

FB oyun kurmakta zorlanmasa da üçüncü bölgede istediklerini yapamadı, daha doğrusu Göztepe defansı buna izin vermedi. Feyenoord maçından yorgun gelmeleri bahane olmamalı. O kadar geni kadroya rağmen Mourinho’nun rotasyona gitmemesi de Göztepe’den çekindiğini gösteriyor. Üç cephede mücadele etmesi gereken FB demek ki başka zorlu maçlarda da zorlanacak.

BÖYLE GÜVENLİK SAĞLANIR MI?

Emniyet, Göztepe-FB maçı için görülmedik önlemler aldı geçen seneki olayları dikkate alarak ancak bu önlemleri güç gösterisi ile değil de akılla, bilgiyle almak daha doğru olur kanısındayım. FB takım otobüsünün ve taraftarlarının Göztepe taraftarları ile karşılaşmaması, daha doğrusu fiziki temasının engellenmesi için TOMA’larla tazyikli su ve biber gazı sıkmak dışında başka çareler üretilemez mi? Maç öncesinde stad çevresi ve üzerinde polis helikopteri uçurmak yerine dron da uçurulup kamera ile etraf izlenemez mi? İzmir Emniyet Müdürü taraftar gruplarının tribün liderleriyle maçtan birkaç gün önce oturup konuşsa, onlarla gevrek-peynir-çayla kahvaltı yapsa fena mı olur? Dahası var… Göztepe tribünlerine çok ciddi aramalardan geçilerek girilebiliyor. Loca, VIP bile aramaya tabi. Hem fiziki hem dedektörle… Fakat ne hikmetse FB’lilerin olduğu misafir tribününde bilhassa ikinci yarıda patlayıcılar patlatılırken, meşaleler yakılırken emniyet ne yaptı? Sadece seyretti, kameraya aldı. O kadar patlayıcı ve meşalenin tribüne nasıl girdiğini İzmir Emniyet Müdürü herhalde maçta olan İzmir Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban’a izah edecektir.