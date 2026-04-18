Göz Göz önde götürdüğü maçta son anda iki puan bıraktı

İki maç üst üste evinde İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda ancak 1 puan çıkararak beşincilik sırasını averajla Başakşehir'e kaptıran 47 puanlı Göztepe, deplasmanda 35 puanla 10. sıradaki Kocaelispor karşısına Arda'yı kulübede bırakarak şu 11 ile çıktı: Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Ogün, Dennis, Efkan, Miroshi, Cherni-Janderson, Juan. Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı maçta Kocaelispor'da bir dönem Göztepe'nin de formasını giyen Tayfur Kocaelispor formasıyla maça ilk 11'de başladı.

İki takım sahaya birlikte "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan yaradır. Başımız sagolsun" pankartıyla çıktı ve santradan önce Maraş'ta Kaybettiğimiz öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçı birlikte izlediğimiz Milli Eğitim'in efsane yöneticilerinden Atalay Atila'nın bu anlarda çok duygulandığına tanık oldum.

İLK YARIDA BASKILI VE ÜSTÜN OYNAYAN EV SAHİBİ, GOLÜ BULAN GÖZTEPE OLDU

Maçta ilk tehlikeyi atlatan Göztepe kalesi oldu; ilk dakikadaki gollük şutu Lis soğukkanlılıkla çıkardı. 3'te sağdan gelişen konuk ekip atağında Janderson'ın uzattığı topu Efkan yine onun önüne uzattı; Janderson'ın uzak köşeye plasesinde top ağlarla buluştu;1-0.

Golden sonra dalga dalga Kocaelispor atakları başladı. 6'da Rivas ceza alanında karşı karşıya vurdu, Lis çıkarmayı başardı. 17'de Keita, 18'de Rivas elverişli pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 21'de Ogün sakatlanma pahasına araya girerek tehlikeyi önledi ancak devam edemeyerek 25'te yerini Arda'ya bıraktı. Bu dakikada Janderson ilk sarı kartı gören oyuncu oldu. 29'da Göztepe şanslı olan taraftı; Agyei'nin sert şutu çataldan geri döndü. 34'te bu kez Jo karşı karşıya vurdu, Lis inanılmaz çıkardı. 39'da Jo yine vurdu, top üstten dışarı çıktı. İlk yarının uzatmalarında konuk ekipten ikinci sarı kartı gören isim Arda oldu.

İlk yarıda topa sahip olan ve gollük pozisyonlara giren, rakibini ısıran bir Kocaelispor vardı. Ancak geliştirdiği tek akını golle sonuçlandıran ve soyunma odasına önde giren Göz Göz oldu.

İKİNCİ YARIDA 10 KİŞİ KALAN RAKİBİ KARŞISINDA GÖZ GÖZ AVANTAJINI KULLANAMADI

İkinci yarıda Göztepe oyunu orta ve rakip alanda oynadı ilk 15 dakikada, ancak iki takım da pozisyon üretemedi. Ancak 60'tan sonra ev sahibi ekip yine oyuna ağırlığını koydu. 49'da Haydara, 52'de Show ev sahibi ekipten kart gören oyuncular oldu. 62'de Ahmet'in kaleye yönelen frikiğini Lis çift yumrukla uzaklaştırdı. 64'te Dennis maçtaki beşinci sarı kartı görerek cezalı duruma düştü. Bu dakikada Kocaelispor'da Rivas-Serdar değişikliği geldi.

72'de Göztepe'de Efkan ve Dennis çıktı, Antunes ve Musah girdi. 76'da ise Show İkinci sarı kartı görünce kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı. 78'de Stoliov iki forvetini çıkarıp diğer forvetleri Jeh ve Jeferson'u oyuna aldı. 86'da sağdan gelen ortaya Antunes'in gollük tek vuruşunu Serhat çelerek takımını oyunda tuttu. 89'da sarı kart gören oyuncu ev sahibi ekibe sonradan dahil olan Linety oldu. 90'da Jeh'in kaleyi bulan frikiği Serhat'ta kaldı. Uzatmada sarı kart gören isimler Jurihov ve Miroshi oldu ve Miroshi de cezalı duruma düştü. 90+3'te Linety'nin frikiğine arka direkteki Haydara'nın kafası az farkla dışarı çıktı. Maçın Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile biteceği sanılırken 90+5'te Antunes'in faulünü sarı kartla cezalandırıp önce ceza çizgisi üzerinde değerlendiren Ali Yılmaz, VAR uyarısı ile beyaz noktayı gösterdi. 90+8'de penaltıyı gole çeviren Serdar takımını son anda beraberliğe taşıdı.

SARI KIRMIZILILAR DAHA NE KADAR FIRSAT TEPECEK?

Göztepe, Kocaelispor karşısında sadece iki net fırsat buldu ve ilkini Efkan'ın güzel asistiyle Janderson'ın ayağından gole çevirdi. İkincisinde ise Antunes'in yakın mesafeden tek vuruşunu Serhat çıkarmayı başardı. 111 dakikada sadece iki net pozisyon! Rakip de sanki Bayern Münih! Lis, son haftalardaki formsuzluğunu üzerinden atmıştı ve rakibin dalga dalga geldiği dakikalarda takımını ayakta tutmayı başardı. Göz Göz, rakibinin 10 kişi kaldığı anlarda ve özellikle maçın uzatma bölümünde baskı yememeliydi. Bilakis panik içindeki rakibini baskı altına alabilirdi. Tabii bunun için biraz topla da oynamayı başarmak gerekiyor! Sonuçta Göz Göz yine fırsat tepti ve Başakşehir ile farkı 3 puana çıkarabilecekken 1 puana çıkararak yine beşinciliğe uzandı 48 puana ulaşarak. Başakşehir ise pazar akşamı şampiyonluk kovalamak isteyen Trabzonspor karşısına çıkacak. Ve hala Göz Göz'ün Avrupa şansı sürüyor. Yeter ki son üç haftada 9 puanın ancak 2'sini alan bir Göz Göz yerine gol ve puan için iştahlı bir Göz Göz olsun. Teknik heyetin buraya çalışması, vites yükseltmesi gerekiyor.