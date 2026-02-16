Göz Göz'ün evinde kaybettiği puanlar hiç hesapta yoktu!

Göz Göz, Gürsel Aksel'de tribünleri tamamen dolduran taraftarı önünde Kayserispor'u geçemeyerek 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Sarı kırmızılılar, ısınmaya önceki gün ölüm yıldönümü olan efsane kalecisi Ali Artuner’in fotoğrafını taşıyan siyah tişörtle çıktı. İstiklal Marşı öncesinde hafta içinde vefat eden milli futbolculardan Candemir Berkman için de saygı duruşu yapıldı. Öteyandan, bir önceki iç saha maçı sonrasında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat eden taraftar Selim Yünlüoğlu'nun ailesi ve arkadaşları VIP tribününe asılan pankartın altında "35 Selim" yazılı siyah tişörtlerle maçı izlediler.

Alper Akarsu'nun yönettiği maça sarı kırmızılılar eksik bir kadroyla çıktı. İsmail, Jeh, Efkan ve takımın ası Juan sakatlık yüzünden kadroda yer almazken, Stoliov sakatlıktan yeni çıkan Arda'yı da riske etmemek için kulübede tuttu. Göztepe şu 11 ile sahaya çıktı: Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Ogün, Dennis, Krastev, Miroshi, Cherni-Guilherme, Janderson.

TATSIZ TUZSUZ İLK YARI

Maçın ilk yarısında ilk 15 dakikada her iki takım adına doğru düzgün pozisyon yoktu. Konuk ekip kaos futbolunu tercih ettiğini ve sürekli oyunu soğutan bir tavırla rakibini bozmak, futbol oynatmamak istediğini baştan belli etti. Maçın başında hakemin Kayserispor aleyhine net bir sarı kartı es geçmesi, ikide bir yere yatan Kayserisporlu oyuncuları uyarmaması anlaşılır gibi değildi. Öyle ki, yere yatan oyuncu için sedye istendi, fakat sedye ile kenara getirilen oyuncu ayağa fırlayıp oyuna dahil oldu! Her yere yatan oyuncu için maç boyunca sahaya doktor davet eden hakem bu konuda hiçbir uyarı yapmayarak futbolu çirkinleştiren konuk takıma prim vermiş oldu!

Göz Göz'ün ilk atağı 17'de geldi, Ogün sağdan sıfıra inip yerden altı pasa sert gönderdi, Guilherme dokunup topu içeri atabilse oyunun akışı çok değişebilirdi. Bir dakika sonra Bokele 30 metreden gollük vurdu, Bilal iki hamlede topa hakim olabildi. Kayserispor'dan ilk tehlike 23'te geldi; Semih'in uzaktan sert şutu az farkla dışarı çıktı. Ardından Ogün ile birlikte dün akşam Göztepe'nin en iyisi olan Miroshi'nin 25 metreden gollük şutunu Bilal parmak uçlarıyla kornere çelmeyi başardı. Kornerden gelen topu önünde bulan Bokele'nin aşırtma vuruşu dışarı çıktı. Devre biterken sahneye bir kez daha Miroshi çıktı; ceza alanı içinde elverişli durumda çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

KAOTİK İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

Göz Göz ikinci yarıya aynı 11 ile başladı. 47'de maçtaki bütün uzun taç atışlarını yapan Janderson'ın taç atışındaki karambolde son kafayı Godoi vurdu, tribünlerin gol diye ayağa kalktığı anda kaleci Bilal topu çizgiden çıkardı. 55'te Stoliov'un ilk müdahalesi geldi; Guilherme çıktı, Antunes oyuna girdi ve 60'tan itibaren ev sahibi oyuna ağırlığını koydu. 63'te sağ çaprazdan Janderson'ın sert şutu yakın çataldan az farkla dışarı çıktı. 65'te ikinci yarının en iyisi Krastev'in zarif çalımlarla önünü boşaltıp sol çaprazdan çektiği şut uzak yan direkten gelirken konuk ekip şanslıydı. Ardından yine bir taç organizasyonunda topla buluşan Krastev'in gollük plasesi az farkla dışarı çıktı. 73'te bu kez Antunes vurdu ceza alanında, top uzak direk dibinden az farkla dışarı çıktı. Göztepe'de 75'te Ogün ve Dennis çıktı, Uğur Kaan ve Musah oyuna girdi. Heliton'un ceza alanından şutu dışarı çıktıktan sonra 85'te konuk ekip az daha golü buluyordu Lis altı pastan gelen kafa vuruşunu çıkarmasa... 6 dakikalık uzatmanın başında ev sahibi sarı kırmızılılarda Janderson ve Chernı çıkarken Arda ve Taha oyuna girdi. Uzatmanın son dakikasında Göztepe'nin kazandığı frikiği Krastev 25 metreden beklenmedik şekilde direk kaleye vurdu; gollük şut az farkla dışarı çıktı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

EVLERE ŞENLİK HAKEM!

İkinci yarıdaki iki takımın 5'er oyuncu değişikliği, aynı zamanda Kayserispor'un oyunu çirkinleştiren sık sık yere yatması ve kaleci Bilal'in aşırı ağır hareketleri ister istemez Göztepe'nin oyununu soğuttu. Alper Akarsu'nun Bilal'e de hak ettiği bir sarı kartı çıkarmaması bu oyuncunun ağır hareketlerini sürdürmesine adeta çanak tuttu. Dahası var; Kayserispor teknik direktörü, alabildiğine ve sıklıkla alanının dışına çıkmasına karşın kırmızıyı görmedi! Bu arada, 80'de oyuna girmek için saha kenarına gelen Arda ve Taha taç ve kornere karşın oyuna ancak 90+1'de girebildi. Orta hakem diyelim durumu fark etmedi, dördüncü hakem ile orta hakem bu kadar kopuk mu olur? İki oyuncu tam 11 dakika kenarda beklemek zorunda kaldı. Ki, bu iki oyuncunun katkısı 80'den itibaren 16 dakika olacakken sadece 5 dakika ile sınırlı kaldı.

GÖZ GÖZ JUAN VE ARDA'YI ÇOK ARADI

Göz Göz dün akşam Juan ve Arda'yı çok aradı. Ogün takımın en iyisiydi. Ancak silik bir görüntü sergileyen Chernı hiç olmazsa ikinci yarı kenara alınıp Arda'nın oyuna dahil olmasıyla Ogün sola çekilip sahada tutulabilirdi. Evet, Ogün yoruldu ama rakip son bölümlerde arkaya yaslanacaktı, o yüzden sahada kalmalıydı. Ayrıca Stoliov 46'da Arda ile birlikte Antunes'i de içeri atabilirdi. Nitekim Antunes ve Krastev'in birlikte sahada olduğu anlar Göztepe'nin topa sahip olarak en fazla rakip kalede tehlikeli olduğu anlardı.

STOİLOV, POZİSYON VE GOL SORUNUNU ŞİKAYET ETME DEĞİL, ÇÖZME MAKAMINDA

Stoilov maçtan sonraki açıklamasında yine gol sıkıntısına değinerek, "Ancak gol atmak adına, pozisyon yaratmak adına yeterince üretken olamadık. Daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi. Konyaspor maçından sonra kaleme aldığım kritikte hocanın haftalardır bu soruna değindiğini ve buna çözüm bulamadığı takdirde Göztepe için Avrupa’nın ancak hayal olacağını belirtmiştim.

GÖZ GÖZ HAFTAYA BJK DEPLASMANINDA

Trabzonspor'un haftayı yenilgiyle kapatması taraftarı coşturmuştu ve stat full idi. Beklenti Göztepe'nin üçüncü TS ile puan farkını maçtan 3 puanla ayrılarak 2'ye indirmesiydi. Ancak, başka birşey oldu; BJK'nın dün akşam aldığı 3 puanla dördüncü Göztepe ile beşinci BJK arasında fark 1 puana indi. TS, 45, Göz Göz 41, BJK 40 puanda. Haftaya ise Göztepe İstanbul’da BJK ile karşılaşacak. Umarım Göztepe İstanbul deplasmanında eksiksiz bir 11'le çıkıp üç haftadır gösteremediğı gerçek kimliğini sahada göstererek puanlar veya puanla İzmir’e döner.