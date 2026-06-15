Göztepe 101 yaşında, Sepil Dünya Kupası'nda

İzmir'in ve Türk sporunun güzide ve en eski kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını klasikleşen ritüelle dün akşam kutladı. Muhteşem 100. Yıl kutlamasının belleklerde hala canlı olduğu gecede protokoler katılım zayıftı.

TEKNEDE SPORCULARLA YAŞANAN 101. YIL COŞKUSU

Ancak, Efsane Göztepe'nin hayatta olan oyuncularının K. Ali dışındaki tüm isimlerinin yanında; Türkiye Şampiyonu U19 Futbol Takımı ile yine Türkiye Şampiyonu Kadın Sutopu Takımı'nın 19.25'te Üçkuyular İskelesi'nden kalkıp Göztepe-Güzelyalı hattının karşısında demir atan teknede olması kutlamanın oldukça coşkulu geçmesini sağladı. Genç sporcular teknedeki havayı başka bir boyuta sıçratırken çekilen üçlüler ve Göztepe marşları ile coşku doruğa çıktı.

Profesyonel futbol takımını ise geride kalan sezon sonunda futbola veda eden ve bu sezon teknik ekibe katılması beklenen kaptan İsmail Köybaşı temsil etti. Efsane Göztepe'den İsmail, Özer, Nihat, Fuji Mehmet, Ceyhan, Cudi, Ulvi eski günleri hatırlattı, bugünler ile eski günler arasında köprü oluşturdu. Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner de teknedeki isimler arasındaydı. Konuklar arasında AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İZVAK'tan Ercan Korkmaz, ISONEM'ciler dikkatimi çeken isimlerdi. Çiçek, sempatik oğlu Mehmet Efe ile gecenin heyecanını yaşadı.

Protokolün zayıf olmasının nedeni herhalde Onursal Başkan Mehmet Sepil'in Dünya Kupası için Kanada'da olmasıydı. Türkiye-Avustralya maçını statta izledi. Sepil, her zaman bir çekim merkezi. Göztepe'den CEO Kerem Ertan, Emre Can, İsmail Tur ve çalışma arkadaşları ile olimpik branşlardan yöneticiler konuklarla ilgilendi. Teknedeki aralarında Cumhuriyet muhabiri Yusuf Körükmez'in de olduğu muhabirler kutlamadan renkli görüntüler aldılar.

22.00: GECENİN EN RENKLİ ANI

Tabiî gecenin en renkli anı saatlerin 22.00'yi gösterdiği andı. Susuz Dede'den verilen işaretle önce Göztepe Gürsel Aksel'in çatısında tutuştu meşaleler, ardından Göztepe'den Üçkuyular'a kadar bütün yalı yandı tutuştu meşalelerle. Bunu havai fişek gösterisi izledi. Muhteşem gösterileri tekneden, izlemek güzeldi. Fakat görüntüler herhalde en güzel Karşıyaka'dan izlenmiştir!

Dönüşte Efsane Göztepe'den İsmail Sütçü ve Özer Yurteri Çeşme'ye giderken beni de Urla'ya bıraktılar. Yolda da konu tabii Göz Göz'dü. Güzelyalı'da ve Göztepe Gürsel Aksel'de de yaşayan efsanelerle hep beraberiz. Onlarla olmak her zaman güzel.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI SERÜVENİ

"Sepil Dünya Kupası'nda" demiştim. İki satır da Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin ilk maçına ve sonrasına değinelim. Milliler, Avustralya karşısında yüzde 79 topla oynamasına, rakip kaleye neredeyse 25-30 kez gitmesine karşın 2-0 kaybetti. Ancak moralleri bozmadan bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp kalan iki maça hazırlanmak, konsantre olmak gerekir. Günümüz futbolunda fizik kondisyon ve total futbol etkin oluyor. Teknik kapasite de önemli ama tek başına maç kazanmaya yetmiyor. Avustralya'nın fizik kondisyon gücü ve defansı güçlü tutup kontratakla hızlı çıkarak golleri bulması Göztepe'nin oyun anlayışını anımsattı. Avustralya topla oynama yüzdesi çok düşük olsa da 4-5 kere kalemize gelip 2 gol buldu.

Montella'nın 11'i ve hamleleri maçın skorunda etkili olmuş mudur? Olmuş olabilir. Yediğimiz gole kadar 27 dakika topla buluşamayan ve rakibin fizik gücü yüksek uzun boylu defansı arasında kaybolan Kerem yerine Kenan'la başlamak daha yerinde olurdu. Hadi öyle başladın, golü yedikten hemen sonra devre arasını beklemeden Kenan, Can veya Deniz ileri uca alınabilirdi Kerem'in yerine. 28'de de değişiklik yapılmaz diye bir kural yok. Gerekirse 28'de içeriye attığın oyuncuyu da 75'te akışa göre başka bir oyuncuyla değiştirebilirsin, Merih, S. Arabistan'da irtifa kaybetmiş, bunu görüp Ozan'la başlanabilirdi. Montella'nın kalan iki maçta fizik kondisyonu daha yüksek, total futbolu sahaya yansıtacak bir 11 sahaya sürmesini bekliyorum. İkinci maçta yenemezsen yenilmeyecek ve gruptan çıkma ümidini son maça taşımayı bileceksin. 4 puanla ikinci olma şansı var. 3 puanla da üçüncü olma şansı. Sepil ve ikinci ve üçüncü maçı vize sorunu çözülünce izleme şansı olan İsmail Tur, inşallah Türkiye'mizin gruptan çıkma sevincini statta yaşar ve hepimiz de , bütün Türkiye de sevinir.