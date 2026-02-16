Göztepe Anıtı eski görkemine kavuştu

Geçtiğimiz günlerde Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı içerisinde yer alan ve Göztepe’nin Avrupa’da yarı final oynayan efsane kadrosu ile takım antrenörü Adnan Süvari’yi simgeleyen anıta vandalist saldırı gerçekleşmişti. Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, faillerin tespiti için emniyet güçleriyle iş birliği içinde olduklarını ve anıtın en kısa sürede onarılacağını belirtmişti. Başkan Mutlu’nun talimatıyla hızla harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, anıtın zarar gören kısımlarını onararak yeniden halkla buluşturdu.

BAŞKAN MUTLU: YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak anıtın onarılmış halini paylaşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğinin tespit edildiğini ve haklarında kamu davası açıldığını da duyurdu. Başkan Mutlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Anıtımız ekiplerimizce titizlikle onarılarak yeniden komşularımızla buluştu. Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılmış olup, sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kentimizin değerlerine ve kamusal alanlarına uzanan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak, kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz.”

MUHTARDAN BAŞKAN MUTLU’YA TEŞEKKÜR

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ise “Geçtiğimiz günlerde mahallemizde bulunan anıt tahrip edildi. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu, büyük bir özveriyle bütün her şeyi en kısa zamanda tamamladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.