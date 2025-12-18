Göztepe'de gelişmeler

Süper Lig’de ilk yarının son haftasına 29 puanla 4’üncü sırada giren ve önümüzdeki pazar Samsunspor ile İzmir'de ISONEM Göztepe Gürsel Aksel'de karşılaşacak olan Göztepe’nin CEO’su Kerem Ertan önceki gün kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertan, "stadın ticari alanlarıyla ilgili önemli bir haber aldıklarını, geçtiğimiz hafta itibariyle ticari alanlar ve stadın devri konusunda sürecin başladığını" ifade etti.

STATTAKİ TİCARİ VE SOSYAL ALANLAR

Stadyumun altındaki ticari alanlar için ilk görüşmelerin yapıldığı bilgisini veren Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette bu durum da süreç alacak. Kademe ve adımları var. Bu sürecin başlaması çok önemli adım. 2026 yılı söz konusu alanların kiracılarına kavuşacağı bir yıl olacak. Stadımız artık 365 gün yaşayan bir mekana dönüşecek. Çatımızdaki yürüyüş ve sosyal alanlar da açılacak, komşularımıza hizmet edecek hale gelecek. Bunu şehrimize bir borcumuz olarak görüyoruz. Protokoller hazırlandıktan sonra stadımıza yakışan, buradaki komşularımızın ihtiyacını karşılaşacağı markalarla işbirliğine başlayacağız. Stadın uzun süreli kiralanması bizi çok rahatlatacak. Burada sekiz ayrı branşta bin kardeşimize spor yaptırıyoruz. Gürsel Aksel Stadı artık böylece cıvıl cıvıl bir yere dönecek. Ciddi bir yaşam alanı olacak. Hemen hemen 365 gün kullanılan bir yer olacak. Bu bizim için çok önemli, çevre için çok önemli. Camiamız bunu uzun süredir bekliyordu.”

AKADEMİ İÇİN TESİS ADIMI

Göztepe’nin akademi çalışmalarında da önemli adımlar attığını dile getiren ve Akademin Göztepe’nin çok büyük bir değeri olduğunu belirten Kerem Ertan, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"U19 takımı içerisinde eski futbolcumuz Benjamin Fuchs bu işi başına geldi. A takımla entegrasyon arttı. A takım ile U19 beraber seyahat etmeye başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis. Ali Artuner Tesisleri’ni devraldık. Bu tesis tamamen Göztepe kulübünün içinde. Sahayı yeniledik, soyunma odalarını yeniledik, yeni binalar yaptık, çevre düzenlemelerini yaptık. Gerçekten farklı bir tesis haline geldi, kulübümüze yakışan bir tesis haline geldi. Yönetim hakkı bizde. Ali Artuner’in ruhunu sızlatmayacak şekilde bu tesisi dönüştürdük. Biz akademide ciddi hedefleri olan bir kulübüz. Özellikle Afrika’da oyuncu kaynadığına erişim kaynağımız çok geniş. Mali’de spor akademimiz var. Buradan potansiyel yeni Dennis’ler bulmak için önemli adımlar attık. En önemli konu tesis. Şu an adımı attık. 55 dönümlük, Urla Adnan Süvari Tesisleri’ne uzak olmayan yerden onayı aldık. Bakanlıklar arasında ilk devir de yapıldı.”

MALİ DURUM VE HEDEFLER

Ertan ticari faaliyetlerden ve oyuncu satışlarından gelen paranın kulübün kasasında durduğunu, bu paranın hiçbir şekilde kar dağıtımına kullanılmayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yaz transfer döneminde iki oyuncu ihracatı yapıldı. Bu yaratılan kaynak ve ticari faaliyetlerden gelen kaynak kasada duruyor. Bu para kar dağıtımında değil kasamızda. Gelen paralar tesisleşmede ve ikinci olarak da bu takımın Avrupa kupalarına nihai hedef için transfere harcanacak. Bu paranın başka yere gitmesi söz konusunu değil. Bu para kulübün geleceğini inşa etme anlamında kullanılacak. Hem tesisleşme hem de Avrupa kupalarına katılacak takım oluşturmak için kullanılacak. Yönetim kurulunun davranış biçimi budur, herkesin içi rahat olsun. Yeni transfer dönemi geliyor. Hocamızın talep ettiği şekilde bu takıma ihtiyaç duyulacak mevkilere takviyeler yapılacağını biliyorum.

Ana hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na sporcular gönderebilmek. İzmir genelinde 5 bin sporcumuz var. İnciraltı alanı son noktaya geldi. Projeler çizildi ve onaya gidecek. Akademiyle beraber olimpik branşlarda 6 ile 9 ay içinde temel atma törenini yaparız. İnciraltı olimpik kampüs olacak.”

Cumhuriyet Ege okurları anımsayacaktır; geçtiğimiz hafta bu köşede Göztepe’nin akademi için hak ettiği ve çok arzuladığı arazi tahsisi ve stadın bütün boyutlarıyla Göztepe’ye kiralanması-tahsisini gündeme getiren bir yazı kaleme almış ve uzayan ve bir türlü bitmek bilmeyen sürece dikkat çekerek "yazık, günah" ifadelerini kullanmıştım. Ertan'ın yukarıdaki açıklamalarının o yazının hemen ardından gelmesi ilginç oldu. Umuyorum ve diliyorum ki akademi için arazi tahsisi biraz daha zaman alsa da stada ilişkin devirlerde süreç artık daha fazla uzamaz, 2026'nın sonlarında değil, olabildiği kadar başlarında noktalanır.

TUGAY'DAN GÖZTEPE’YE ZİYARET

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da geçen hafta Göztepe kulübünün ziyaret ederek Onursal Başkan Mehmet Sepil ve CEO Kerem Ertan ile bir araya geldi. Göztepe, Başkan Tugay’ı ağırlayarak kulübün mevcut projeleri, geleceğe yönelik hedefleri ve İzmir sporunun gelişimine yönelik iş birliği imkanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay görüşmede şu değerlendirmelerde bulundu :

“Sekiz yıl önce Göztepe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında Torbalı’da bir akademi projesini hayata geçirmek için bir protokol imzalanmıştı. Çeşitli nedenlerle bu proje askıya alınmak zorunda kaldı. Ancak biz bu projeyi hiçbir zaman unutmadık. Bugün Göztepe, hem akademi hem futbol hem de olimpik branşlarda birçok projeyi hayata geçirmeye hazır. Bu projeleri Mehmet Başkanımızla ve CEO’muz Kerem Ertan ile de değerlendirdik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Gençlere, geleceğin yıldızlarına hizmet etmek hem Göztepe’nin hem de İBB’nin en büyük ortak hedefidir. İzmir’in spor kültürünü güçlendirecek her adımı birlikte atmaya ve bu şehre yeni başarı hikayeleri kazandırmaya kararlıyız. Bu iş birliğinin, sadece spor alanında değil, toplumun tamamına dokunacak güçlü bir etki oluşturacağına inanıyoruz.”

Göztepe CEO'su Kerem Ertan ise ziyarete ilişkin şunları belirtti:

“Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile Spor Daire Başkanımız Sayın Berkhan Alptekin’in kulübümüze gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret, bizim için son derece kıymetliydi. Geçmiş yıllara kıyasla Büyükşehir Spor Yatırımları AŞ’nin desteğini artık çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. Oldukça yapıcı ve çözüm odaklı konuları birlikte değerlendirdik. Kısa vadede hem futbol hem de olimpik branşlardaki faaliyetlerimiz için belediyemizin kulübümüze ciddi katkılar sunacak önemli imkanlar yaratacağına dair inancımız artmış durumda. Somut adımların atılmaya başlandığını görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Kulübümüzün faaliyetlerine verilecek desteğin, futbol takımımızın Avrupa hedefi başta olmak üzere tüm sportif başarılarımızın gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.“

GÖZTEPE’NİN ARA TRANSFERDEKİ İLK İMZALARI

Göztepe, ara transfer için ilk olarak U19 Takımı kaptanı, stoper mevkiinde forma giyen Efe Can Mete ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar önceki gün ise İsviçre uyruklu forvet arkası, 10 numara mevkiinde oynayan Alexis Antunes Gomez'i İsviçre'nin Servette ekibinden 1 yıl kulüp opsiyonlu 3,5 +1 yıllığına renklerine bağlayan imzayı attırdı.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, bu transferle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Alexis’i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Hücum hattımıza daha fazla alternatif kazandırmak istiyorduk ve onun yaratıcılığı ile yeteneğinin oyun modelimize mükemmel şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz. Bu sezonki hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağından ve gelecekte Göztepe için önemli bir oyuncu haline geleceğinden eminiz.”

Göztepe'nin ara transfer döneminde birisi forvet olmak üzere 2 ya da 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması, 1-2 oyuncuyu ise kiralık ya da bonservisi ile birlikte göndermesi bekleniyor.