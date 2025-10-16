Göztepe'de yakın hedef ilk yarıda maksimum puan

Göztepe, millî ara sonrasında üst üste iki deplasmana gidecek. Bu hafta Alanyaspor'la karşılaşacak olan İzmir'in sarı kırmızılıları 10. haftada ise İstanbul’da lider GS ile karşılaşacak. Süper Lig'de Göztepe 8 maçta 16 puanla namağlup olarak 3. sırada bulunurken, 2 yenilgisi olan Alanyaspor ise 10 puanla 9. sırada yer alıyor.

GÖZ GÖZ ALANYASPOR VE GS İÇİN KONSANTRE OLMAYA ÇALIŞIYOR

Dün Urla’da Adnan Süvari Tesisleri’nde Göztepe Sportif Direktörü İvan Mance, Teknik Direktör Stanimir Stoilov takım kaptanları İsmail, Lis ve Heliton ile bir araya geldim. Stoliov, millî arada bütün futbolcularla bir arada olamamaktan, etkili iletişimden uzaklaşılmadan yakındı. Bunun yanında millî takımlara giden ama hiç süre almayan iki oyuncunun ve oynarken sakatlanan İbrahim'in durumuna değindi. Ancak Stoliov yine de Alanyaspor maçına odaklandıklarını ve iyi bir sonuçla eve dönmek istediklerini; GS'ye de saygı duyduklarını fakat lider olan rakibinden çekinmediklerinin altını çizdi.

Stoliov'un açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar özetle şöyle:

İLK YARIDA MAKSİMUM PUANI TOPLAMALIYIZ

Sezona büyük bir beklenti ile başladık. Şu sırada 8 hafta itibariyle bulunduğumuz yerden memnunuz. Savunmada daha iyiyiz, ancak hücumda eksiklerimiz var, gelişmeliyiz.

Kadro genişliği önemli fakat şu an yeni yıla, ara transfere kadar elimizdeki kadroya odaklanmamız gerekiyor. Kadro genişliği kadar mevcut kadronun kalitesini artırmak için de çalışmalıyız. Lig arasına, ara transfere kadar maksimum puanı toplamalıyız.

İŞİM AYNI ZAMANDA OYUNCULARI GELİŞTİRİP KULÜBE DE KATKIDA BULUNMAK

Şu ana çalıştığım her kulüpte oyuncuları geliştirmeye çalıştım. Şimdi de öyle yapmaya çalışıyorum. Takımdaki oyuncuların gelişimi için de görev yapıyorum.

Benim işim aynı zamanda oyuncuları geliştirmek ve kulube de katkıda bulunmak. Futbol sadece futboldan ibaret değil bir endüstri.

AVRUPA HEDEFİ

Hedeflerimi küçültmedim, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hep beraber, camia ve taraftar, takım, yönetim; bu hayalin peşinden gitmeliyiz. Er geç bu olacak ama bu sezon sıkı çalışıp Avrupa’ya gitmek istiyoruz.

LİS'İN PERFORMANSI

Lis kalede bu sezon daha iyi ama yine de bu pozisyonda rekabet olması iyi olur. Tabii Lis'in iyi performansında takım savunmasının da rolü var. Savunmada bütün olarak takım iyi durumda.

OGÜN'ÜN DURUMU

Evet, Stoliov'dan duyduklarım özetle böyle. Bu arada uzun süren omuz sakatlığı sonucu sahalardan uzak kalan Ogün'ün durumunu da sordum. Hoca, Ogün'ün sakatlığının geçtiğini ve bir süredir takımla antrenmana çıktığını belirtti ancak doktorların bir ay kadar daha maç oynamasını riskli gördüğünü ifade etti. Demek oluyor ki Ogün ilk yarının belki son üç maçında süre alabilecek gerektiğinde.

KAPTANLARLA...

İsmail Köybaşı, futbol takımının ağabeyi kaptanlığın da ötesinde. Gerek saha dışında, gerek sahada ve kulübede, gerekse Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde futbolcularla, bilhassa genç arkadaşlarıyla takımda oluşan çok güzel bir havada katkısı olduğunu gözlemlemek mümkün. Heliton defansın belkemiği. Merkez stoper olarak takım savunmasına önemli katkıda bulunan Heliton'a göre savunma forvet hattından başlayıp kalecide tamamlanan bir iş. Lis de takım savunmasının bir parçası olarak bu sezon adeta level atladı ve bunda kendi çalışması kadar arkadaşlarının da payının olduğunun farkında. Lis, ligin hemen başında FB maçının son anlarında kurtardığı penaltının kendisini motive ettiğini de ifade etti.

SON VURUŞ KALİTESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Dün İvan Mance ile yoğunluğu yüzünden sadece selamlaşıp kısa bir hal hatır yaptık. Stoliov ile antrenmanın ilk yarım saatini kenardan beraber izledik. Bu bölümde takım teknik ekiple Stoliov'un çok yakındığı son vuruş çalışması yaptı. Hoca gerek kafa, gerek ayak şutu ile yakın mesafeden, ceza alanı içinden ve yakınından vuruşları dikkatle izledi. Bu çalışmayı görmek iyi oldu, çünkü gerçekten de eksik olunan bir alanda özel çalışma şart. Bir kez daha gördüm ki, Stoliov metodolojide de iyi.