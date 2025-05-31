Göztepe'den deplasmanda üç puanlı kapanış

İki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkan Göztepe, 2024-25 sezonunu Kasımpaşa karşısında hasret kaldığı deplasman galibiyeti ile kapatarak büyük sevinç yaşadı.

Stoliov, çok büyük olasılıkla bir buçuk sezon önce takıma katılan ve yıldızlaşan Romulo’yu kenarda bırakarak forvette Emersonn-Kubilay ikilisiyle başladı. Tijaniç sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Gelecek sezon Aston Villa forması giyecek olan ve cuma akşamı Göztepe karşısında son kez Kasımpaşa forması giyen 19 yaşındaki Yasin sahaya kaptan olarak çıktı.

Konuk takım tribününde yer alan 150 Göztepe taraftarı maç boyunca takımını ateşli biçimde destekledi. Sarı kırmızılılar bu destekle adeta evinde oynadığını hissetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Paşa, maça atak başlayan taraf oldu. Lacivert beyazlı forvetlerin 3 ve 6'daki şutları üstten dışarı çıktı. Göz Göz'ün ilk etkili atağı 12'de geldi, Emersonn'un sağ çaprazdan şutu Sinan'da kaldı. 17'de kornerden gelen topa Lis müdahale edemedi, arka direkteki Yasin'in dokunuşu direği yalayarak dışarı çıkarken sarı kırmızılılar şanslı olan taraftı. 19'da Furkan'ın kısa düşen hatalı gerı pasını Lis zamanında çıkarak taca atmayı başarırken Göztepe kalesi bir tehlike daha yaşadı. 21 ve 25'te gününde olan Lis iki gollük vuruşu almayı başardı. Göztepe, 25'te sonra oyunu rakip alana yıkmaya başlayan taraf oldu. 26 ve 27'de Kubilay ve Furkan'ın kafa vuruşları üstten dışarı çıkarken, 29'da Emersonn'un altı pastan vuruşu defanstan kornere çıktı. Köşe gönderinden gelen topta Göztepe forvetine yapılan müdahalede VAR incelemesi ardından hakem beyaz noktayı gösterdi; Ahmet'in penaltı vuruşuyla konuk ekip 35'te 1-0 öne geçti. Devre biterken Emersonn'un kafası üstten dışarı çıktı.





Kasımpaşa hocası Burak Yılmaz, soyunma odasına gidilirken dördüncü ve orta hakeme penaltıdan dolayı sert tepki gösterdi.

İkinci yarıya hızlı giren ev sahibi 47'de Marthado ile golü buldu, sağdan içeriye kesilen topu bu oyuncu plase ile ağlarla buluşturdu;1-1. 65 ve 66'da Emersonn ve Ahmet'in şutlarından sonuç çıkmadı.

75'te Kubilay yerini Hugo'ya bıraktı. Aynı dakikada Furkan ilk sarı kartı gördü. 81'de günün çalışkan ismi Nielsen'in karşı karşıya şutu Sinan'da kaldı. 84'te sarı kart gören isim Taha oldu. Göztepe'de 87'de Ahmet-Nazım, 90'da Emersonn-Miroshi-Dennis ile Tibet-Koray-Bokele değişikliği yapıldı. Son bölümlerde Göztepe oyuna ağırlığını koyan taraf oldu; nitekim 90+1'de topu kalabalıkta ceza alanı içine taşıyan Hugo'nun zor pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

FEVKALADE TAKIMDAŞLIK

Sezonu deplasman galibiyeti ile tamamlayan sarı kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Kulübedeki Romulo’nun ve diğer oyuncuların skor 2-1'e geldiğindeki sevinci ve son dakikalardaki heyecanı görülmeye değerdi. Bu tablo takımdaki birlik beraberlik ve dayanışmayı işaret ediyordu.

"I LOVE YOU STOLİOV"

Maç sonunda futbolcular taraftarlarının olduğu tribüne gittiğinde , tribün Stoliov'u da çağırdı ve Arda gidip soyunma odasından hocayı da alarak tribüne getirdi. Göztepe taraftarı "I love you Stoliov" sloganlarıyla karşıladı hocayı. Teknik heyet, futbolcular ve tribün başarılı bir sezonu kutlamış oldu böylece. Göztepe, az sayıda Süper Lig deneyimi olan büyük ölçüde genç kadroyla ve çok sayıda sakatlık yaşanan sezonda 36 maçta 50 puan toplayarak ligi sekizinci sırada tamamladı. Kupada ise yarı final oynama başarısını gösterdi.