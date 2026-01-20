Göztepe'den ikinci yarıya üç puanlı başlangıç

Göztepe, Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk maçında evinde Rizespor’u 3-1'lik skorla geçerek FB maçı öncesinde hem 3 puan hem de özgüven ve moral kazandı.

Çok soğuk havaya karşın hemen hemen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Stoliov şu 11'i tercih etti:

Lis-Taha, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Olaiton, Miroshi, Chernı-Juan, Janderson.

Yeni transferler kaleci Mehmet ile forvetler Jeh ve Guilherme kulübede yer alırken, Antunes sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Takımını özleyen tribünler seremonide Medcezir'i seslendirirken santrada da her maçta olduğu gibi "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisini haykırdı.

İLK YARIDAKİ TEK GOL GÖZTEPE’DEN GELDİ

Maça Göztepe önde etkili bir baskıyla başladı. İlk 7 dakikada önde müthiş bir baskı yapan ve Arda'nın sağdan uzun taç atışlarında tehlikeli olan bir Göztepe gördük. Presten bunalan Rizespor 8'den itibaren açılarak Göztepe kalesine gelmeye başladı ve giderek oyunda dengeyi kurdu. 26'da Olaiton'un frikiği kornerle sonuçlandı. Ardından konuk ekibin geliştirdiği tehlikeli kontratakta 18 yayından çekilen sert şutu Lis iki hamlede kontrol etmeyi başardı. Yine Lis, 36'da yerden gelen gollük şutu çeldi.

38'de Göz Göz'ü öne geçiren beklenen gol geldi; Juan'ın şutu defanstan Miroshi'nin önüne düştü; onun plasesi skoru 1-0'a getirdi. 45'te ise Göz Göz maçı koparacak fırsatı kaçırdı; Janderson götürdüğü topa altı pasa girerken yerden vurdu fakat Fofana yatarak kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA TEMPO VE ÜÇ GOL VARDI

İkinci yarıya gol arayarak başlayan taraf mağlup durumdaki Rizespor'du. 47'de kullandıkları kornerden sonuç çıkmadı. 51'de ceza alanından gollük şutu Lis yatarak aldı. 54'te ise Göztepe'nin geliştirdiği kontratakta Olaiton rakiplerinden çok güzel sıyrılıp müsait durumdaki Chernı'yi gördü; bu oyuncu acele ederek vurdu ve topu üstten dışarı atarken konuk ekip şanslıydı.

56'da ise maçın ilginç bir anı yaşandı. Rizespor forvetinin ceza alanı dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı ancak VAR'dan hakem Ali Şansalan'a inceleme uyarısı geldi. İnceleme sonucunda topun Bokele'nin elini sıyırdığına hükmeden hakem beyaz noktayı gösterdi. Laçi'nin penaltısı ile 60'ta skor 1-1'e geldi. Yediği gole çabuk reaksiyon veren ve etkili gelen Göz Göz atağında Arda, 62'de ceza alanında sol ayakla gelişine çok şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını yeniden öne geçirdi; 2-1. 69'da Stoliov üç değişiklik birden yaptı; Miroshi, Olaiton ve Janderson'u dışarı alırken Rhadlney, Efkan ve yeni transfer Jeh'i oyuna dahil etti.

Yediği ikinci golün şokunu atlatan Rizespor üç oyuncu değişikiği ile 75'ten sonra Göztepe kalesine gelmeye başladı. 77'de Lis altı pasta karşı karşıya mutlak bir golü önledi. Bir dakika sonra da oyuna sonradan giren Valentin'in sert şutu Lis'i geçip üst direkten dışarı çıkarken şanslı olan taraftı. 83'te ise Rizespor'un gardını düşüren üçüncü golü geldi sarı kırmızılıların; Jeh'in söküp alarak kestiği topla buluşan Juan'ın karşı karşıya vuruşunu Fofana çıkarsa da pozisyonu iyi takip eden Efkan topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getirdi. İki farkı bulan Göztepe'de 84'te Juan yerini yeni transfer Guilherme'ye bıraktı. 90+3'te ise sakatlanan Rhadlney'in yerine çok uzun süre sonra Uğur Kaan oyuna girdi. Maç biterken 90+5'te Efkan'ın ortasına Jeh'in 90'a gönderdiği güzel kafa vuruşunu Fofana aldı ve maç 3-1 Göztepe'nin galibiyeti ile sona erdi.

GÖZ GÖZ VASATIN ÜZERİNE ÇIKMADI ANCAK KAZANMAYI BİLDİ

Göztepe, dün akşam iyi oynamasa da Lis'in hatasız ve çok başarılı oyununun da katkısıyla, kazanma isteğiyle ve taraftarının 90 dakika desteğiyle hiç de fena oynamayan Rizespor karşısında kazanmayı bildi. Göz Göz'de Lis ile birlikte Heliton da parlayan ikinci isimdi. Arda, Bokele ve Juan da görevlerini yerine getiren isimlerdi. Taha, Cherni, Dennis, Olaoton, Janderson ve gol kaydetmesine karşın Miroshi gününde değildi. Bu saydığım isimlerin yarısı vasatın üzerine çıksaydı Göz Göz, Gürsel Aksel'i Rizespor’a dar ederdi. Ancak iyi oynamadan da kazanmayı bileceksin ve nitekim sarı kırmızılılar dün akşam bunu başardı.

ALİ ŞANSALAN'IN AKLI FB GÖZTEPE MAÇINDA GİBİYDİ!

Maçın orta hakemi Ali Şansalan'a bir çift sözüm olacak. Zaten maç çıkışında Göztepe taraftarından "hakemi de yaz" diye laflar işittim! Şansalan genelde takdir haklarını konuk ekip lehine kullandı. Dikkatimi çekti; ilk 12 dakikada üç ayrı Göztepeli oyuncuya eliyle şiddetli şekilde"sarı kartı yersin!" uyarısında bulundu. Fakat skor 0-0 iken kale, korner ve taç atışlarında vakit geçiren konuk ekip oyuncularını uyarma gereği duymadı! Göztepe lehine bazı faulleri görmezden gelirken aleyhe yersiz faulleri çaldı. Ne yaptı etti Heliton ve Bokele'ye ağır kararlarla sarı kart göstermek suretiyle gelecek hafta oynanacak FB maçında cezalı duruma soktu! Özellikle Heliton'un basit bir itirazına kolay kartı dikkat çekti.

GÖZTEPE DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Göztepe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası sonunda aldığı 3 puanla 35 puana ulaşarak üçüncü Trabzonspor'un 3 puan gerisinde, beşinci BJK'nın da 3 puan önünde dördüncü sıradaki yerini korudu. Göz Göz, haftaya İstanbul’da FB ile karşılaşırken sahaya iki ası, defansın bel kemikleri Heliton ve Bokele'den yoksun çıkacak. Stoliov onların yerine muhtemelen Godoi ve orta alandan çekerek Miroshi'yi monte edecek.