Hükümetin 2025 yılı karnesi çıktı: Yurttaşlar geçer not vermedi

20.01.2026 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
"Hükümetin 2025 yılı karnesi" başlıklı ankette yurttaşların yüzde 70'inden fazlası hükümetin sığınmacılar, kadına şiddetle mücadele, ekonomi ve tarım politikasını başarısız bulduğunu ifade etti.

MetroPOLL Araştırma, 10-16 Aralık tarihlerinde bin 103 kişi ile 28 kentte gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Aşağıdaki konularla ilgili Erdoğan yönetimini başarılı buluyor musunuz?" diye soruldu.

Ankette hükümetin, "Sağlık politikası, Dış politika, Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası, Tarım politikası" uygulamaları yurttaşlar tarafından başarılı bulunmadı.

Özellikle "Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası ve Tarım politikası" konularında yüzde 70'i aşkın başarısız oran dikkat çekti.

Image

İŞTE HÜKÜMETİN 2025 YILI KARNESİ

Sağlık politikası: Yüzde 47,1 başarılı / Yüzde 49,9 başarısız

Dış politika: Yüzde 42,5 başarılı / Yüzde 51,9 başarısız

Sığınmacılar politikası: Yüzde 24,2 başarılı / Yüzde 71,8 başarısız

Kadına şiddetle mücadele: Yüzde 23,2 başarılı / Yüzde 74,2 başarısız

Ekonomi politikası: Yüzde 22,2 başarılı / Yüzde 75,3 başarısız

Tarım politikası: Yüzde 20,9 başarılı / Yüzde 74 başarısız

