Hükümetin 2025 yılı karnesi çıktı: Yurttaşlar geçer not vermedi

MetroPOLL Araştırma, 10-16 Aralık tarihlerinde bin 103 kişi ile 28 kentte gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Aşağıdaki konularla ilgili Erdoğan yönetimini başarılı buluyor musunuz?" diye soruldu.
Ankette hükümetin, "Sağlık politikası, Dış politika, Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası, Tarım politikası" uygulamaları yurttaşlar tarafından başarılı bulunmadı.
Özellikle "Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası ve Tarım politikası" konularında yüzde 70'i aşkın başarısız oran dikkat çekti.
İŞTE HÜKÜMETİN 2025 YILI KARNESİ
Sağlık politikası: Yüzde 47,1 başarılı / Yüzde 49,9 başarısız
Dış politika: Yüzde 42,5 başarılı / Yüzde 51,9 başarısız
Sığınmacılar politikası: Yüzde 24,2 başarılı / Yüzde 71,8 başarısız
Kadına şiddetle mücadele: Yüzde 23,2 başarılı / Yüzde 74,2 başarısız
Ekonomi politikası: Yüzde 22,2 başarılı / Yüzde 75,3 başarısız
Tarım politikası: Yüzde 20,9 başarılı / Yüzde 74 başarısız