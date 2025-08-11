Göztepe'den sükseli başlangıç

İzmir’in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, 2025-26 sezonuna sükseli bir başlangıç yaparak Rizespor'u deplasmanda 3-0 ile geçti.

Rize'deki maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Sarı kırmızılıları galibiyete taşıyan goller ikinci yarıda geldi.

İLK MAÇIN İLK 11'İNDE 4 YENİ TRANSFER

İlk maç öncesinde hazırlık maçlarında forma giyen Tijaniç’i S. Arabistan'a gönderen Göztepe'yi Teknik Direktör Stanimir Stoilov şu 11 ile sahaya sürdü:

Lis-Taha, Heliton, Bokele-Arda, Miroshi, Rhadlney, Olaiton, Cherni-Janderson, Juan.

Transfer gündeminde olan Dennis kadroda olsa da kulübede başladı. Ahmet ve Ogün ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadılar.

ORTADA GEÇEN İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Rizespor-Göztepe karşılaşmasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetti. Tarafların birbirini yokladığı ilk 10 dakika sonrasında oyuna ağırlığını koyan taraf ev sahibi oldu. Bokele 23'te sarı kart gören oyuncu oldu. Ancak giderek dengeyi kuran Göztepe, ilk yarının son bölümlerinde karşı kalede daha etkili olan taraftı. İzmir ekibi ilk yarıda Juan'ın şutu ve Janderson'ın kafası ve İshole'nin frikiği ile etkili gol girişimlerinde bulunsa da sonuç alamadı. Janderson, ceza alanı içinde elverişli durumda kafayı vurdu ama top kalecinin kucağına gitti.

İKİNCİ YARIDA KARAKTERİSTİK GÖZTEPE SAHNEYE ÇIKINCA...

İkinci yarıya Taha-Godoi ve Miroshi-Dennis değişikliği ile başlayan Göz Göz, enerjisi ve presli oyunuyla maça ağırlığını koymaya başladı. İleride Juan'ın inatçı presi Rizespor defansına zor anlar yaşatırken sarı kırmızılılar golü bulmakta gecikmedi. 52'de Janderson'ın sağdan kestiği topa ileri çıkan Bokele'nin arka direkteki bitirici kafasıyla konuk ekip öne geçti; 1-0.

Stoliov, 74'te Janderson-Emersonn, 82'de de Juan-Ibrahim, İshole-Furkan değişiklikleri ile takımı diri tutacak hamleleri yaptı ve takımın presli oyunu sürdürmesini sağladı. Nitekim Göz Göz 90+3'te Emersonn, 90+6'da da Dennis ile iki gol daha bularak ligdeki ilk maçında hem de deplasmanda 3 puanı 3 golle almayı başarırken ileriki haftalar için de ümit verdi.

FUTBOL 90 DAKİKA, O HALDE...

Göztepe, enerjisi, atletik performansı dinamizmi ile lige hazır olduğunu ortaya koydu diyebilirim. Ancak, bunu İkinci yarıdaki Göz Göz için söylediğimi belirteyim. Stoliov, bu takımı geçen sezonun çoğu maçında olduğu gibi bu sezon da tek devrelik değil, iki devrelik, yani 90 dakika için hazırlamalı. Futbol 90 dakika. 3-0'lık galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan hocanın bu eleştiri üzerinde düşünmesi kaçınılmaz.

HELİTON VE İSHOLE YILDIZLAŞTI

Göztepe'de dün akşamki maçta Heliton ve yeni transfer İshole'ye ayrı bir parantez açmadan olmaz. Bu iki oyuncu sahanın ve Göztepe'nin en iyileriydi. Göztepe'de İkinci yarıda her iki kanat açılınca takım kendine geldi. Son iki hazırlık maçında attığı gollerle göz dolduran Janderson, lige asistle başladı. Kalede Lis iyiydi, ilk yarıdaki yanlış çıkışı dışında hata yapmadı. Ancak futbolda neticeyi bir bakıma hatalar tayin edebiliyor, kaleci antrenörleri bu konuda daha çok mesai harcamalı. Bokele, "Ben bu takımda varım" dedi futboluyla. Juan'ın presli baskısı yanında çerçeveye dönük de hareketleri düşünmesi gerekiyor. Emersonn için geçen sezonun son maçı olan Kasımpaşa maçını İstanbul’da izledikten sonra demiştim ki, "Böyle oynarsa Göztepe'de yeri olur". Nitekim genç oyuncu dün gece attığı golle iyi yolda olduğunu ve görev verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi.

RİZESPOR ZAYIF KALDI

Rizespor, oynadığı futbol ve özellikle ikinci yarıdaki silik karakteriyle gösterdi ki orta sıralar ile alt sıralar arasında yer arayacak. Aslında mavi-yeşillerin teknik direktörü olan İlhan Palut, Göztepe'de çalışan, sonra da yakından takip eden ve oyun anlayışını iyi bilen birisi. O yüzden dün akşamki maçtan Göztepe adına endişeliydim. Fakat Göztepe'nin enerjik ve presli oyununa ev sahibi ekip ikinci yarıda direnemedi.

BU GÖZ GÖZ FENER'İ GÖZÜNE KESTİRİR

Göztepe, haftaya evinde FB'yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerin rüyasına dün akşamki, bilhassa ikinci yarıdaki Göztepe mutlaka kabus gibi girecektir. Kendi futbolunu 90 dakikaya yayarak oynayacak Göz Göz üç puana yakın olan taraf. Ancak bunun için stadı dolduracak taraftara da iş düşüyor; sadece takımını desteklemeye odaklanmak gerekiyor.

Lige çok iyi bir başlangıç yapan İzmir’in sarı kırmızılılarını kutluyorum.