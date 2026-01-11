Göztepe ikinci yarıya hazır

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, devre arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da oynadığı iki hazırlık maçıyla eskilerle yenilerinin uyumunu sağlamış oldu.

Göztepe'de iki buçuk sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet TFF 1'de şampiyonluğa gözünü diken Çorum FK'ya transfer olurken, 19 yaşındaki genç forvet Tibet de maç deneyimi kazanması doğrultusunda 2. Lig'deki Menemen FK'ya kiralandı.

Göztepe, ilk yarıda yaşadığı gol kısırlığına çare olarak 11'i zorlayacak, en azından süre alarak takıma katkıda bulunarak kulübeyi zenginleştirip rekabeti artıracak iki ofansif oyuncuyu da kadrosuna kattı. Forvet arkasına, 10 numara mevkiine İsviçre Ligi'ndeki Servette'den Alexis Antunes'i alan Göz Göz, forveti de Brezilya'dan 1.90'lık 21 yaşındaki genç oyuncu Guilherme Luiz Oliveira ile 4,5+1 yıl opsiyonlu sözleşmeyle takviye etti.

Bu arada Kayserispor'da forma şansı

bulamayan 2005'li kaleci Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bedelsiz olarak transfer edilen genç kaleci, sonraki transferinden Kayserispor'a yüzde 25 pay kazandıracak.

GÖZTEPE HARCAMA LİMİTİNDEN MUAF

Türkiye Futbol Federasyonu’nun titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı. Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı bu günlerde Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.

Bu finansal başarı, Sport Republic’in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil’in yıllardır sürdürdüğü disiplinli yönetim anlayışının zaferi. TFF’nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. Diğer kulüpler TFF limitleri dahilinde hareket etmek zorundayken, Göztepe’nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada çok büyük bir avantaj sağlıyor.

HAZIRLIK MAÇLARI

Göztepe, taraftara kapalı olan ilk hazırlık maçında 6 Ocak'ta ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM'de Söke 1970 SK ile karşılaştı.

Bu maçtaki ilk 11 şöyleydi: Ekrem, Ogün, Heliton, Furkan, Godoi, Cherni, Rhaldney, Efkan, Antunes, Juan, Ibrahim.

Taha, Arda, Bokele, Dennis, Janderson kulübede başladı. Sahadan 9-1'lik galibiyetle ayrılan ve adeta gol provası yapan sarı kırmızılıların gollerini Juan (2), İbrahim (2), Janderson (2), Antunes, Rhaldney ve Arda kaydetti.

Göztepe, ikinci hazırlık maçında bu kez taraftarı önünde evinde hocası Stoliov'un eski takımlarından CSKA ile 10 Ocak cumartesi günü karşı karşıya geldi. Göz Göz bu ciddi hazırlık maçında Stoliov'un "ideal kadrosu" olan şu 11'le sahaya çıktı: Lis-Taha, Heliton, Bokele- Arda, Dennis, Rhadney, Antunes, Chernı-Juan, Janderson.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı kırmızılılar ikinci yarının başlarında bulduğu iki golle Bulgar rakibini 2-1 yenmeyi başardı. 52'de Antunes'in asistini Dennis ceza alanı dışından düzgün bir şutla gole çevirdi. 59'da ise sahneye bu kez "atom karınca" çıktı; Efkan'ın kornerine arka direkte kafayı vuran Juan takımını öne geçiren sayıyı kaydetti.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIYA EKSİKSİZ, TAKVİYELİ VE AVRUPA İÇİN DAHA ÜMİTLİ BAŞLIYOR

Göztepe, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında 19 Ocak Pazartesi akşamı evinde Rizespor’u ağırlayacak. Cezalı ve sakat oyuncusu olmayan, hücum bölgesine takviyelerle takım içindeki rekabeti ve özgüveni artıran, iyi bir hazırlıkla moral motivasyonunu yakalayan Göz Göz şimdi Avrupa hedefi için daha ümitli.