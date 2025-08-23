Göztepe istediğini zorlanmadan aldı

Göztepe, Süper Lig'deki üçüncü maçında ikinci deplasman galibiyetini de İstanbul'da Karagümrük karşısında fazla zorlanmadan net bir skorla alarak puanını 7'ye yükseltti.

Göztepe, her iki yarıda bulduğu birer golle rakibini 2-0 ile geçerken iyi bir futbol ortaya koyamasa da sahadan galip ayrılmasını bildi.

Teknik Direktör Stoilov, Karagümrük karşısında kırmızı kart cezalısı Juan'ın yerine Emersonn ve ilk kez 11'de sağ stoperde Furkan ile başladı. Onların dışında FB maçının 11'ine dokunmadı. Karagümrük'te Göztepe'nin formasını geçmişte giyen Atakan da 11'de sahaya çıktı.

TOPA AZ SAHİP OLAN GÖZ GÖZ YINE DE 3 PUANI KAPTI

Göztepe, Karagümrük karşısında topa az sahip olsa da hızlı çıkışlarla ve özellikle ikinci yarıda sol kanattan Cherni ile yaptığı bindirmelerle tehlikeli oldu rakip kalede. Sarı kırmızılıların fizik-kondisyon üstünlüğü ve buna dayalı presi ile baskılı oyunu maça damgasını vurdu. Güzelyalı Boğası Romulo’nun yerine alınan Janderson'ın bir güzel asist ve bir güzel golle süslediği oyunu ilerisi için ümit verdi. Heliton yine sigorta gibiydi. Bokele de günün iyilerindendi. Maçın çalışkan ismi Arda önünde bulduğu topa dikkatli vursa takımını erkenden öne geçirebilirdi. Chernı de günün iyilerindendi ve Janderson'ın güzel kafa gölünün asistini çok güzel yaptı arka direğe.

İshole'ye ayrı bir parantez açmadan olmaz; Benin'li oyuncu sahanın yıldızıydı. Janderson'ın nefis asistini de zor pozisyonda üstelik ofsayta düşmeden gole çevirerek siftahını yaptı. FB maçındaki iki frikiği gibi çektiği frikiği de kaleci Grbic iki hamlede kontrol edebildi. İshole, bu sezon adından çok söz ettirecek ve çok maçın kaderini belirleyecek bir 10 numara.

MAÇTAN NOTLAR

Maçın dörtte birlik ilk bölümünde kayda değer bir pozisyon olmadı. 25'te sahneye İshole çıktı; çaprazdan kaleye vurmak yerine, arkadaşlarına çıkarmayı tercih edince Göztepe belki de bir golden oldu. İki dakika sonra Göz Göz yine etkili geldi; Janderson'ın gollük şutunu Grbic çıkardı, Arda önüne gelen topu elverişli durumda yandan dışarı attı. Hemen ardından İshole'nin kaleyi bulan sert frikiğini Grbic iki hamlede güçlükle kontrol etti. Bu dakikalarda Karagümrük'ten Fatih, Göztepe'den Dennis sert faul nedeniyle sarı kart gördü.

32'de Karagümrük ender ataklarından birinde soldan etkili geldi, Heliton soğukkanlılıkla ayak koyarak takımını rahatlattı. 38'de Göztepe'den Arda'nın uzun taç atışı ardından topu önünde bulan İshole ceza alanı dışından sert vurdu, top uzak doksan civarından az farkla dışarı çıktı.

41'de Göz Göz'ün ilk golü geldi; Lis'in uzun kale vuruşunu Emersonn bekletmeden Janderson'a, o da aynı şekilde Ishole'ye aktardı; İshole Grbic'i avladı:1-0.

İkinci yarıda Karagümrük topa yine sahip olsa da pek ne yapacağını bilmeden oynarken etkili olan ise yine Göztepe'ydi. 50'de Belkovec, İshole'yi indirince sarı kartı gördü. Frikiği İshole kullandı, Janderson topla buluşup sert vurdu, korner...65'te bu kez Janderson bir kez sahne aldı; Chernı'nin soldan nefis bir orta ile arka direğe gönderdiği topu Brezilyalı aynı güzellikte uçarak vurduğu kafa ile ağlarla buluşturdu:2-0.

69'da İshole-Miroshi değişikiği geldi. 73'te gelişen kontratakta Dennis uzaktan vurmak yerine topu soldaki arkadaşlarına iletse fark artabilirdi. 76'da Göztepe'de Dennis-Efkan ve Janderson-İbrahim değişiklikleri yapıldı. 78'de Karagümrüklü Diego'nun sert gollük şutunu maçın başarılı ismi kaptan Lis parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Stoliov, 87'de Taha ve Ahmet'i oyuna alarak Emersonn ve Rhadlney'i çıkarıp takımını diri tutacak son hamlesini de yaptı. Maç, Efkan'ın üstten dışarı çıkan şutu ile son bulurken istediğini alan taraf Göztepe oldu.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ BELLİ

Karagümrük takviye yapmazsa bu haliyle düşme adaylarından birisi olarak gözüküyor.

Göztepe ise bu galibiyetiyle gözünü yükseklere dikmeye aday olduğunu iyice gösterdi diyebilirim. Yalnız ilk iki maçta olduğu gibi topu tutmasını ve yeri geldiğinde topla oynayarak da oyunu rakip kaleye yıkmayı geliştirmesi şart. Eskilerle yenilerin uyumu da arttıkça sarı kırmızılılar daha ıyi olacak. Göztepe inanıyorum ki bu sezon ilk dörde adını yazdırmaya aday.

Göz Göz haftaya ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Konyaspor'u ağırlayacak. Zor bir maç ama sarı kırmızılılar yine de galibiyete yakın olan taraf. Göztepe'nin bir hedefi var ve bu hedefe maç maç, hafta hafta gidilecek. Göz Göz yelkenini böyle şişirecek.