Göztepe, Kayseri deplasmanından namağlup döndü

Stoliov takımını şu 11'le sahaya sürdü: Lis-Taha, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Olaiton, Rhaldney, Chernı- Janderson, Juan.

İbrahim kadroda yer almazken Finlandiya'dan gelen son transfer Salem Bouajila kulübede yer aldı ancak süre almadı.

İki takım da sahaya ısınmak için Kulüpler Birliği Vakfı’nın kampanyası doğrultusunda "Nefret Yok! Futbol Var" sloganı yazan tişörtlerle çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

İlk dakikalarda Göztepe daha tutuktu. 13'te Dennis ilk sarı kartı gören oyuncu oldu rakibinin ayağına basarak. Aynı oyuncunun bir dakika sonra Göztepe'nin ilk etkili atağındaki şutu kalecide kaldı. Bu dakikalarda konuk ekip daha atak gözüktü. 17'de Juan'ın golü ince bir ofsayta takıldı. 20'de kornerden gelen topa Heliton'un kafası az farkla dışarı çıktı. 32'de ise Lis mutlak bir golü önlerken Göztepe şanslı olan taraftı. 38'de Kayserispor'da Mane sakatlanarak yerini Opoku'ya bıraktı. Devre biterken sarı kart gören isim ev sahibi ekipten Dorukhan oldu.

İkinci yarıya daha atak başlayan Kayserispor'du. Ancak şuursuz ataklar sonuç vermezken 59'da golü kaçıran Janderson ile Göztepe oldu. Fakat konuk ekibin daha iyi olduğu bu dakikalarda 60'ta 30 metreden Cardoso'nun ayağından golü bulan ev sahibi oldu; 1-0.

Yenik duruma düşen Göztepe'nin teknik direktörü Stoliov'dan ilk müdahale 65'te geldi; Okan, Taha ve Chernı dışarı alınırken yerlerine Ruan, Godoi ve kaptan İsmail girdi. Bu dakikadan sonra gol arayan taraf konuk ekip oldu. İsmail takımını sol kanatta harekete geçirdi. 80'de Stoliov son kozlarını sahaya sürdü; Olaiton ve Dennis'i kenara alıp Efkan ve Miroshi'yi oyuna aldı. Efkan oyuna girdikten 5 dakika sonra 30 metreden çektiği frikikle Onurcan'ı sağından, doksandan avladı ve skoru 1-1'e getirdi.

MİLLİ ARA GÖZ GÖZ'E YARAMAMIŞ

Göztepe'de milli arada kendi ülkelerinin millî takımlarında forma giyen oyuncuların yorgunluğu dikkat çekti. Bu yüzden olsa gerek Göztepe yeterince ön alan baskısı yapamadı. Juan, ofsayta düşmeden oynamaya çalışmalı. Janderson çalışkandı ancak yeterince beslenemedi. Dünkü maçta iki kanat ve defansın sağında Taha dışında hemen herkes görevini büyük ölçüde yaptı. Özellikle Cherni ve Taha Göz Göz için önemli isimler; bu oyunculardaki erken düşüşe dikkat.

TRANSFERDE SON NOKTAYI BAŞKAN ANKERSEN KOYDU

Bu arada 12 Eylül’de sona eren transferde son noktayı Göztepe Başkanı Ankersen koydu. Transferin son gününe, hatta son saatlerine kadar Göztepe taraftarı sosyal medyada transfer gündemiyle hareketliydi. Beklenti, santrfor, kaleci ve sol kanat alınması yönündeydi. Ancak transferin son dönemecinde Finlandiya'dan gelen genç yetenek dışında A Takıma kimse alınmadı. Transfer süresi bitince de Ankersen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Ankersen’in açıklamaları özetle şöyleydi:

"Takımın gösterdiği performanstan memnunuz. Transfer döneminde bazı şeyleri doğru yyaptığımızı hissettik, ancak kadro derinliği için bir iki oyuncuyu alamadık.

Belirli bir oyun tarzımız olduğu gibi teknik direktörün de belirli bir antrenman tarzı var. Transfer için takıma uyum sağlayacak, doğru özelliklere sahip bir oyuncu olması gerekiyor. Oynamak istediğimiz futbolu sahada gösterebilmemiz için gerekli dinamizme sahip olmayan tek bir oyuncuyu bile takımda bulundurmamız mümkün değil. Bu ilk kriterimiz. İkinci olarak oyuncunun doğal mentaliteye sahip olması gerekiyor. Geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde olan oyuncuları istiyoruz. Bu her zaman yaşla alakalı değil. Burada önemli olan zihniyet ve oyuncuların buraya sadece para için değil gerçekten gelişmek için gelmek istemesi gerekiyor.

Transferin finansal açıdan da mantıklı olması gegeriyor.Satışlar sayesinde artık yatırım yapabileceğimiz fonlar bulunuyor ve yatırım yapmaya da istekliyiz.

Maaş politikasını bozmak istemiyoruz. Kadromuzda yetenekli ve potansiyelli oyuncular var. Takıma ve teknik direktörümüze güveniyoruz."

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA..."

Ankersen’in açıklamalarını dikkatle dinledikten sonra şöyle bir değerlendirmede bulunacağım:

1- Sağ kanatta 4 oyuncu var, 2'si solda da oynayabilir, o yüzden yönetim sol kanatta rahat hissetti.

2- U 19'u farklı ve iddialı ele aldılar. Yabancılarla ciddi bir reorganizasyona gidildi. Oradan da birkaç Dennis daha çıkarırız diye düşündüler, yani kadro derinliğini oradan sağlarız dediler.

3- Hedefte sapma olursa ara transferde takviye opsiyonu da dikkate alındı.

DÖRT GÜN SONRA BJK MAÇI VAR

5 maçta 9 puan toplayan yenilgisiz Göz Göz, önümüzdeki cuma akşamı evinde teknik direktör değişikliği yapan BJK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların taraftarının muhteşem desteğiyle bu maçta galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. İyi defans yapan ve final pasları ile son vuruş kalitesini yakalayan Göztepe 3 puanı söker alır. Yeter ki aleyhine kırmızı kart ve penaltı olmasın, bu konuda dikkatli olsun. Ayrıca stoperler ve kesici orta alan gereksiz erken sarı kart görmesin.