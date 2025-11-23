Göztepe, Kocaelispor karşısında istediğini alamadı

Göztepe, bugün öğleden sonra evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Önceki maçında lider GS'yi deviren ve İzmir'e 'ayranı kabarık' gelen yeşil siyahlıların konuk ekip tribünü de coşkulu taraftarıyla doluydu. Göztepe tribünlerindeki yaklaşık 19 bin taraftar da maç boyunca tezahüratıyla sarı kırmızılıları destekledi.

Emniyetin stat çevresinde, muhitte ve stat içinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Aynı yüksek güvenlik önlemleri maç sonunda hakemler ve konuk ekip tünele giderken de alındı.

Kocaelispor başkanının maçtan önceki açıklamalarının getirdiği gerginlik sahaya ve tribünlere de yansıdı. Öyle ki maç sırasında Kocaelispor Teknik Direktörü'nün ilk yarıda Göztepe kenar yönetiminin üzerine yürüdüğünü bile gördük! Bir konuk ekip teknik direktörünün bu davranışı futbol sahasına hiç yakışmadı! Keza Kocaelispor'un milli forveti Serdar'ın maç boyunca yaptığı agresif tavırlar ise inanılmazdı! Yaşı başı ve deneyimiyle bilakis yatıştırıcı olması gereken Serdar'ın tam zıttı bir profil sergilemesi anlaşılır gibi değildi. Kocaelisporlu futbolcular maç boyunca yere yatarak, kendilerini yere atarak bir puan için sahaya çıkan bir takım görüntüsü verdiler. Hele uzatma dakikalarında yaptıkları futbol adına yüz karasıydı. GS'yi yenen bir takımdan doğrusu futbol oynamaya çalışmasını beklerdim.

Maçtan önce yarınki 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anonslar yapılıp ekrana Başöğretmen Atatürk’ün görseli getirilirken tribünler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisiyle çınladı. Bu arada maç öncesinde iki takım taraftarları da İmralı'ya dönük sloganlarla stadı çınlattı.

Stoliov, sağ kanatta cezalı olan Arda'nın yerine bu sezon ilk kez 11'de forma verdiği Ruan'ı oynattı. Rhadlney ve Olaiton ise yine kulübede kaldı. Kocaelispor'da eski Göztepeli oyunculardan Tayfur 11'de sahaya çıkarken, GS karşısında forma giyen Tarkan kulübede kaldı.

İLK YARIDA KAÇAN BİR GOL VE VAR'DA SARIYA DÖNEN IKI KIRMIZI VARDI

Göztepe zor bir maça çıktığının farkındaydı fakat takımın zor ve gergin geçeceği belli olan bu maça mental olarak iyi hazırlanmadığı görüldü. Nitekim Göztepe maçın başında istediği oyunu tutturamadı. Hırsını sahaya yansıtıp rakibi üzerinde baskı kuramadığı gibi sinir savaşını da iyi yönetemedi. İlk dörtte birlik bölümde orta alandaki çekişme ve karşılıklı cılız ataklar vardı. Sarı kırmızılılar ancak ilk yarım saatten sonra tam olarak olmasa da kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalıştı. 7'de Göztepe maçtaki iki önemli gol fırsatından ilkini harcadı; Janderson'ın soldan uzun taç atışında topu önünde bulan Miroshi'nın şutu az farkla dışarı çıktı. Devre biterken ise dört dakika arayla iki hakem skandalı gördük! 42'de Boagh, kaleye 30 metre uzaklıkta Juan'ı sert bir müdahalede bulunarak durdurdu. Orta hakem direk kırmızı çıkardı Kocaelispor stoperine. Fakat uzun VAR incelemesi sonrasında orta hakem kırmızıyı iptal ederek sarıya çevirdi. Ki, doğru karar direk sarı olmalıydı. Bu defa 45+1'de saha içindeki gerginlikte cereyan eden itişmeler sırasında Kocaelisporlu bir oyuncuyu yere düşürdüğü gerekçesiyle orta hakem kırmızıyı Göztepe'den Miroshi'ye çıkardı! Bu karar da yanlıştı, nitekim VAR incelemesi sonrasında kartın rengi sarıya döndü.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİ OLSA DA ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

Göztepe ikinci yarıya daha atak ve organize bir görüntü vererek başladı. 52'de Miroshi'nin ceza alanı dışından gollük şutu az farkla dışarı çıktı. 59'da Ruan'ın sağdan kazanıp götürerek kestiği topa Janderson'ın altı pastan arka direkte vurduğu kafa uzak direkten az farkla dışarı çıkarken sarı kırmızılılar maçtaki ikinci önemli gol fırsatını da kaçırmış oldu. Stoliov 68'de orta alandaki iki ismi; sarısı olan Miroshi ile Efkan'ı çıkarıp Olaiton ve Rhadlney'i aldı taze kuvvet olarak; böylece oyunu forse etmek istedi. 70'te yine Ruan sağdan getirip çıkardı, Olaiton'un kötü vuruşu üstten dışarı çıktı. Stoliov 88'de de uzatmaları da dikkate alarak Taha ve Ruan'ı kenara alıp Godoi ve Ogün'ü içeri attı. Ancak 6 dakikalık uzatmada da sonuç değişmedi, konuk ekip bu süreyi de yere yatarak top oynatmadan geçirmeyi başardı!

GÖZ GÖZ'ÜN FORVETTEKİ SIKINTISI SÜRÜYOR

Göztepe'de Arda'nın yokluğunda rakip kaleye uzun taç atışlarını forvette görev alan Janderson'ın kullanması ilginçti. Bu arada konuk ekip de Göz Göz gibi uzun taçları tercih etti. Göztepe'de final pasları ve son vuruş sıkıntısı bu maçta da kendisini gösterdi. Sarı kırmızılılarda bugün iyi olan gelişen defans kabiliyetinin sahaya yansımasıydı. Defans hattındaki üçlünün hepsi de iyiydi. Sol kanatta Chernı görevini yaptı. Sağda soft oyunuyla Ruan da özellikle ikinci yarıda görevini yaptı ilk ve hem de zor maça karşın. Dennis ve Miroshi görevini yaparken Efkan bugün zayıf kaldı. Stoliov'un Rhadlney ve Olaiton'u kazanması gerekiyor daha iyi sonuçlar için. Juan'da da özellikle ikinci yarıda beklenen patlama olmayınca Göz Göz aradığı golü bulamadı. Maç boyunca yakaladığınız iki üç gollük pozisyondan hiç olmazsa birisini değerlendireceksiniz. Maalesef Göztepe'de 'şapkadan tavşan çıkaracak' kreatif özellikleri olan, bireysel yeteneklerini sisteme ilave olarak maça katacak oyuncu yok. O zaman da olmayınca olmuyor.

ORTA HAKEM NE İŞ YAPAR?

Maçın orta hakeminin adını anmıyorum bu yazıda! Anmaya değmez çünkü! Gözünün önündeki sarı kartlık iki pozisyonda da direk kırmızı çıkarıp VAR incelemesi sonrasında kartın sarıya çevrilmesi ne demek? Pozisyonlar gözünün önünde... Uzağında olsa, neyse... Dahası var; maçı çığırından çıkaracak hareketler sergileyen Kocaelispor Teknik Direktörü İnan ve forveti Serdar'a kart çıkarmak hiç mi aklınıza gelmedi? O kadar yere yatmaya, gerginliklere yol açan tutumlara müsamaha göstermek suretiyle maçın önüne geçmek yakıştı mı size?

Bu hakemi bir süre dinlendirmek şart!