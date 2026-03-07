Göztepe Muhammed'i geçemeyince averajla altıncı sıraya geriledi

Geçen hafta kötü bir oyunla zayıf rakibi Eyüpspor karşısında evinde 1 ⁸puanla yetinerek beşinci sıraya gerileyen Göztepe, bu hafta da ensesindeki Başakşehir'e iyi oynamasına karşın 2-1 kaybederek averajla altıncı sıraya geriledi.

Göz Göz Başakşehir deplasmanında sahaya Janderson, Efkan ve Krastev'i kulübede bırakarak başladı. Kaptan İsmail sakatlığı, Arda ise hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Geçen hafta Stoliov'un kadro dışı bıraktığı Bokele 11'deki yerini alırken Taha kulübeye çekildi. Stoliov, Janderson'ın yerine Jeh'le başlamayı tercih etti ve Göztepe şu 11'le sahaya çıktı: Lis-Godoi, Heliton, Bokele- Ogün, Dennis, Miroshi, Antunes, Cherni- Juan, Jeh.

GÖZTEPE İLK YARIYI ÖNDE BİTİREBILİRDİ

Göztepe maça geçen haftalara göre kimliğini sahaya daha iyi yansıtarak, önde pres yaparak başladı. Maçın ilk iki şutu 6'da Juan, 10'da Dennis ile gelse de olmadık bir defans hatasıyla ilk gol ev sahibinden geldi; Feyzullayev'in doldurduğu topu göğsünde yumuşatıp önüne alan Kaptan Ömer, Lis'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu; 1-0. İzmir ekibi yediği gol sonrasında rakip kaleye yine gitmeye başladı. 18'de Juan'ın şutu kaleci Muhammed'de kaldı. Bir dakika sonra Godoi'nin sağdan sola doğru kestiği topa Juan uzak köşeye gelişine gollük vurdu ama Muhammed topu yumrukla kornere çelmeyi başardı. 23'te Göz Göz mutlak bir golden oldu, Ogün sağdan çıkardı, Antunes dokunamadı. 30 ve 32'de Miroshi'nin şutları sonucu değiştirmedi. Rakip kaleye yüklenen Göz Göz aradığı golü 39'da buldu; Ogün sağdan rakibini ekarte ederek yerden ceza çizgisindeki Antunes'i gördü; onun gelişine güzel şutuna günün en başarılı ismi Muhammed'in de yapacağı bir şey yoktu; 1-1. Devre biterken Göztepe inanılmaz şekilde galibiyet golünden oldu; kornerden sonra oluşan karambolde Göztepe'nin iki şutunu çizgiden Muhammed çıkardı, Miroshi'nin üçüncü şutu ise direkten geri geldi!

İKİNCİ YARIDA GÖZ GÖZ MUHAMMED'E TAKILINCA BAŞAKŞEHİR'E BOYUN EĞDİ

Nuri Şahin, ikinci yarıya Feyzullayev-Brnic değişikiği ile başladı. İkinci yarıya konuk sarı kırmızılılar atak başladı. 48'de Juan kişisel gayretiyle götürüp vurdu, top Muhammed'de kaldı. 51'de inanılmaz bir kurtarış daha geldi Muhammed'den; Miroshi-Jeh paslaşmasında Jeh'in yakın mesafeden şutunu kaleci bacağıyla kornere çeldi. Yine 60'ta Jeh'in altı pastan vuruşunu Muhammed ayağıyla çelmeyi başardı. 61'de Godoi sağdan çıkardı, Jeh kafayla Juan'ı gördü ama o dokunamayınca Göz Göz yine bir golden oldu.

Futbolda klasik bir deyimdir; atamayana atarlar! Nitekim 69'da sahneye Brnic çıktı; sol çaprazdan sağına çekip uzak köşeye nefis gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi; 2-1. 75'te Ogün'ün 25 m.'den şutu az farkla dışarı çıktı. 88'de Janderson'ın uzun taç atışında top kafalardan sekti; son olarak Miroshi'nin kafası az farkla dışarı çıktı.

Stoliov'un 66'da Antunes-Krastev ve Jeh- Janderson; 86'da Juan-Guilherme ve Chernı-Uğur Kaan değişikiği çare olmadı. 90+1'de de sakatlık geçiren Bokele'nin yerine de Taha oyuna dahil oldu. Sonuçta Göztepe'nin gollük vuruşlarına bir kere direk, birkaç kere de Muhammed izin vermeyince konuk ekip giden haftalara göre oldukça iyi oynasa da sahadan boynu bükük ayrıldı ve averajla altıncı sıraya gerileyerek Avrupa iddiasından biraz daha uzaklaştı.

HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Ancak herşey bitmiş değil; Göz Göz son 5 maçta sadece 3 puan toplayabilse de Başakşehir karşısındaki oyununu sürdürürse daha 9 final maçı var ve istikrar yakalarsa hedefe ulaşabilir. Haftaya cumartesi Başakşehir GS'ye kaybederse, Göz Göz de evinde Alanyaspor'u geçerse yeniden 3 puan fark koyarak beşinci sıraya çıkabilir. Yeter ki geçen hafta yazdığım gibi Göztepe yönetimi, teknik ekibi ve taraftar takımının arkasında olsun, takımın özgüveni artsın. Başakşehir'e yenilse de Göztepe'de o ışığı gördüm.