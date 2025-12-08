Göztepe'nin evindeki ilk kaybı

Göztepe Trabzonspor karşısında bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı. Muçi, her iki yarıda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirirken, Göz Göz'ün rakibi 10 kişi kaldıktan sonra kurduğu baskıda Trabzonspor şanslı olan taraftı. Sonuçta maçı 2-1 kazanan ve GS'nin ardından ligde ikinci sıraya yerleşen Karadeniz ekibi oldu.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçta İstiklal Marşı öncesinde BJK'lı milli futbolcu Faruk Karadoğan için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünler birkaç hafta aradan sonra seremonide klasikleşen Medcezir'i seslendirdi. Stoliov'un ilk 11'i şöyleydi: Lis-Taha, Heliton, Bokele-Arda, Dennis Miroshi, Efkan, Chernı-Juan, Janderson.

Trabzonspor, ilk yarıda bilhassa ilk bölümlerde üstün olan taraftı. İki golün sahibi daha 3'te yokladı Göztepe kalesini, şutu Lis'ten döndü. Bol sarı ve kırmızı kart çıkan maçta 8'de ilk sarıyı Miroshi gördü. 9'da Muçi'nin frikiği Lis'ten döndü. Arkasından kornerden gelen topa Onuachu'nun kafası az farkla dışarı çıktı. 31'de Heliton sarı kart gören oyuncu oldu. İlk yarım saatlik bölümden sonra Göztepe rakip kaleye gelmeye başladı. 33'te boş kalan Trabzonspor kalesini gören Juan'ın çıkardığı topu arkadaşları değerlendiremedi.

Devre biterken sarı kart gören oyuncular Göztepe'den Janderson, Trabzonspor'dan Ozan oldu. 45+3'te Onuachu'nun kafası Lis'te kaldı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ NEFİS GOL İKİ KIRMIZI VE DİREKTEN DÖNEN TOP VARDI

Sahanın en iyisi Muçi, daha 46'da sağdan gelen serbest vuruştaki topa sol çaprazdan nefis volesiyle skoru 1-0'a getirdi. İlk goldeki bariz defans hatası, kademe sıkıntısı Göz Göz'ü yaktı. 51'de Zubkov'un sert plasesi dışarı çıktı. Stoliov'un ilk müdahalesi 52'de Efkan-Olaiton değişikliği ile geldi. 53'te Janderson'ın şutu dışarı çıktı. 59'da Onuachu'nun şutu Lis'ten döndü. 66'da Olaiton'un şutu dışarı çıktı. Bir dakika sonra maçın kırılma anı geldi; Göztepe çok etkili geldi, üst üste iki sert ayak şutu ve son olarak kafa şutu kaleyi kapatan Trabzonspor defasından döndü. 71'de Miroshi-Rhadlney değişikliği yapıldı. 73 ve 75'te sarı kart gören oyuncular Onuachu ve Rhadlney oldu.

76'da Muçi bir kez daha sahneye çıktı; sağdan gelen frikiği sol çaprazdan nefis bir yarım voleyle iki Göztepeli defans oyuncunun arasından ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Lis'in talihsizliği iki arkadaşının önünü kapatmasıydı. Bir dakika sonra maçın havası değişti; Lis'ten gelen uzun topu götürmekte olan Juan'ı Pina tam ceza alanına girerken indirdi ve kırmızı kartı gördü. Uzun VAR incelemesi sonunda karar geçerli oldu. Frikiği 85'te Olaiton kullandı, kaleciden dönen topu Dennis ceza alanı dışından nefis bir şutla ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ve 9 dakikalık uzatmada gol arayan ev sahibi Göztepe oldu. 90+4'te Stoliov'un son hamlesi Godoi-Boujila'yı içeri atıp Bokele ve Janderson'ı dışarı almak oldu, Heliton da ileri çıktı. Sarı kartlı Miroshi'nin yerine giren Rhadlney de 90+8'de ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Maçın son dakikası ise inanılmazdı; önce Heliton'un kafası yan direkten döndü, ardından Arda'nın şutu ise üstten dışarı çıktı.

GÖZTEPE MAÇI KAYBETTİ, OLAİTON'U KAZANDI

Göztepe hep söylediğim gibi oyununu 90 dakikaya yayamıyor, bu kapasiteden yoksun. Oysa futbol 90 dakika. Bu arada 2-0'dan sonra oyuna alınan Olaiton Göz Göz'ü oyunda tutan oyuncu oldu. Beninli oyuncu bu oyununu istikrarlı şekilde sürdürürse takıma çok yararlı olur. Göztepe'nin defansına nazar mı değdi, yoksa dengesini Muçi mı dağıttı anlayamadım. Rhadlney sarılının yerine girip ikinci sarıdan dışarı çıkarken bir profesyonel gibi değildi. Zaten dar olan kadroyu bir kişi daha eksik bıraktı haftaya Gaziantep deplasmanında.

Göztepe, yenilse de 26 puanla dördüncü sırada. Ancak BJK'nın bu akşam galip gelmesi halinde beşinci sıraya gerileyecek. Sarı kırmızılılar Gaziantep FKve Samsunspor ile zorlu iki maç oynayacak peşpeşe. Artık kupayı ve Trabzonspor maçını unutup bu iki maçı kayıpsız geçmeye bakacak.