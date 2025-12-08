Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Yaralı polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Yaralı polis şehit oldu

8.12.2025 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Yaralı polis şehit oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan polis Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

İstanbul Vailiği, Çekmeköy'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldığını duyurdu. Saldırıda bir polisin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. 

Polisle çıkan çatışmada saldırgan R.A.'nın öldürüldüğü, Ç.A. ve C.A.'nın ise yakalandığı öğrenildi.

Valilik açıklaması şöyle:  

"Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği, ağır şekilde yaralandığı bildirilen polis Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.  

İlgili Konular: #uyuşturucu

İlgili Haberler

'Uyuşturucu gemisi' operasyonu: ABD ikinci saldırıyı kabul etti
'Uyuşturucu gemisi' operasyonu: ABD ikinci saldırıyı kabul etti Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, eylül ayında Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye yönelik ikinci saldırıyı onayladığını doğruladı.
Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon! Uyuşturucu ve silah çıktı, 2 şüpheli tutuklandı!
Sarıyer’de rezidanstaki daireye operasyon! Uyuşturucu ve silah çıktı, 2 şüpheli tutuklandı! Sarıyer’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, rezidansta bulunan daireyi zula evi yaptığı tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin daireye düzenlendiği operasyonda G.D.(19) ile O.A.(20) yakalandı. Dairede yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Evlerinde iklimlendirme sistemi kurmuşlar! Uyuşturucu imal eden 3 şüpheliye gözaltı
Evlerinde iklimlendirme sistemi kurmuşlar! Uyuşturucu imal eden 3 şüpheliye gözaltı Eskişehir’de jandarma ekiplerinin baskın yaptığı 3 farklı evde iklimlendirme sistemi kurulup uyuşturucu imal edildiği tespit edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.