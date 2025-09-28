Göztepe'nin Olaiton'u aradığı maç

Göztepe cumartesi akşamı İstanbul’da Eyüpspor karşısında namağlup unvanını korusa da üst sıralar hedefini etkileyecek 2 puanı bırakmış oldu. İzmir ekibi BJK'yı geçen hafta ezip geçen görüntüsünden oldukça uzaktı. Sarı kırmızılılar sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Olaiton'u Eyüpspor karşısında çok aradı. Bu durum, ilerleyen haftalarda bazı kilit oyuncuların sakatlığı veya cezası nedeniyle forma giyemediği maçlarda Göztepe'nin sıkıntı yaşayacağının bir işareti oldu.

Öteyandan, Göztepe'nin elde ettiği az sayıdaki gol pozisyonundaki son vuruşlarındaki beceriksizlik düşündürücü. Çünkü Stoliov Eyüpspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede yine bundan yakındı. "Komutan"ın artık bu son vuruş sıkıntısının aşılmasına dönük gol ayaklarına daha özel çalışmalar yaptırması gerekiyor.

Göztepe, BJK maçının 11'nden tek değişikliğiyle sahaya çıktı İstanbul’da; sakat olan Olaiton'un yerine Efkan forma giydi.

Eyüpspor'da Göztepe formasını giyen Yalçın 11'de başlarken Serdar da ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerdi. Halil ise kulübede kaldı.

İlk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarının son bölümleri ve uzatması dışında Göztepe-Eyüpspor maçı son derece kontrollü ve zevksizdi.

MAÇTAN NOTLAR

24 faul düdüğünün çalındığı maçta ilk 3 dakikada Eyüpspor'dan Bokele'ye çok sert giren Thiam ve Göztepe'den Dennis'e sarı kart çıktı. Maçtaki üçüncü sarı kartı ise yine ilk yarının sonlarında Umut gördü.

Maçtaki ilk tehlikeyi Göztepe yarattı; kornerden gelen top Chernı'nin önüne düştü, onun vuruşunu kaleci çeldi. Orta alanda geçen ilk 30 dakikada Göztepe kalesi çok rahattı. 31'de maçın en net gol pozisyonunu Efkan değerlendiremedi; kalecinin çıktığı ve topu kaybettiği anda bu oyuncu topu boş kale yerine kötü bir vuruşla yandan dışarı gönderdi! 33'te bu kez kontratakla çıkan Eyüpspor golü kaçıran taraf oldu, soldan kesilen topa Thiam altı pasta dokunamadı. 38'de Göztepe soldan uzun taç atışı kullandı, karambolde Godoi'nin kafası kalecinin dokunuşu ve direkle gole dönüşmeden gerı gelirken Eyüpspor şanslı olan taraftı. 40'ta ise Janderson'ın soldan sokulup sağ dışla yaptığı vuruş uzak köşeden az farkla dışarı çıktı. İlk yarıda bundan sonraki dakikalarda Göz Göz Efkan, Janderson ve Chernı ile Eyüpspor kalesini şutlarla yokladı ancak sonuç alamadı.

İkinci yarı sonlarında Lis'te kalan ve dışarı çıkan birkaç şut dışında son bölümlere kadar kör bir orta alan mücadelesi vardı. Göztepe ise ilk yarıda Chernı ile ceza alanına top gönderirken bu yarıda üçüncü bölgede etkili olamadı. Stoliov, 63'te Efkan-Miroshi, 76'da Janderson-İbrahim değişikliğine gitti. 86'da ise Göztepe'de Arda, Rhaldney ve Juan'ın çıkarılıp Taha, Ahmet ve İsmail'in oyuna alınmasının anlamı Stoliov'un bir puana tutunmak istemesiydi. Fakat 7 dakikalık uzatmada ev sahibi ekip öyle bir abluka kurdu ki, Lis yakın mesafeden iki kafa şutunu kontrol etmese, Claro'nun vuruşu dışarı çıkmasa Göztepe namağlup unvanını İstanbul’da bırakabilirdi. Ki, uzatma dakikalarında Eyüpspor tam dört korner kullandı. Göztepe ise hiç çıkamadı.

GÖZ GÖZ TAT VERMEDİ

Sonuç olarak Eyüpspor karşısındaki Göz Göz hiç tat vermedi. Karakteristik görünümünden oldukça uzaktı. Kısa süreler dışında önde baskı yapamadı. O yüzden Kerem çok rahat top kullandı. Juan sezonun en etkisiz maçını oynadı. Keza Janderson da ona ayak uydurunca Göz Göz etkisiz kaldı. Arda, solda Chernı'nin yaptığı bindirmeleri sağda da yapabilmeli, oyun sadece sola sıkışmamalı. Göztepe'ye son bölümlerde de olsa beraberliği düşünen bir oyun yakışmıyor. Tabii yenemiyorsan yenilme; ancak yenmeye çalış...