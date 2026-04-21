Göztepe’nin tepkisi ve “Gün Işığı”

Göztepe Spor Kulübü hakemlere kolay kolay tepki vermez, ancak Kocaelispor maçı sonrasında geçen pazar günü “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla verdiği tepki çok haklı ve yerinde. Göztepe’nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı duyuru aynen şöyle:

“BARİZ BİR HATA”

“Dün Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararı, yalnızca camiamızda değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık yaratmıştır.

Pozisyonun ardından yapılan değerlendirmelerde, spor kamuoyunun tamamı ve tüm otoriteler bu kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirirken, yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir.

Göztepe Spor Kulübü olarak, sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır.

Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz.

Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz.”

ANTUNES’İN POZİSYONUNDAKİ HAKEM VE VAR KARARLARI NORMAL DEĞİL

Kocaelispor-Göztepe maçını izledim. Ayrıca duyuruda ifade edilen pozisyonun tekrarını da defalarca ve bütün açılardan izledim. Orta hakem Ali Yılmaz pozisyona oldukça yakındı ve zaten faul düdüğü çalarak ceza sahası çizgisine frikik işaretini çizdi ve Antunes’e de sarı kart gösterdi. Buraya kadar herşey normal diyelim. Aslında bana göre normal de değil, çünkü Antunes’in rakip oyuncuya teması yok, iki rakip oyuncu birbiriyle çarpışıyor. Hadi biz yine hakemin kararına normal diyelim... Ancak o da ne? VAR devreye giriyor ve pozisyonu içeride değerlendirip penaltıyı işaret ediyor! Ali Yılmaz ise pozisyon gözünün önünde olmasına karşın VAR’a uyuyor! 90+6’daki penaltı ile lig beşinciliğine oynayan Göztepe’nin iki puanı uçup gidiyor!

Ali Yılmaz ve yan hakemin Göztepe’nin attığı golde de sıkıntısı var. Şöyle ki; Janderson’un temiz golüne yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdığı gibi orta hakem Ali Yılmaz da ofsayt düdüğü çalıyor. Fakat çok şükür VAR’ın çektiği ofsayt çizgisi golün meşru ve geçerli olduğuna hükmediyor ve hakem orta noktayı gösteriyor.

Gol pozisyonuna ilişkin durumu şunun için aktardım: Neredeyse kıldan ince ofsaytların suyu çıktı! Bundan dolayı FİFA’nın Arsene Wenger öncülüğünde geliştirdiği yeni ofsayt kuralı Kanada Premier Ligi’nde denenecek ve “Gün ışığı” adı verilen uygulamaya göre bir oyuncunun ofsaytta sayılabilmesi için vücudunun tamamının rakip savunma oyuncusunun önünde bulunması koşulu getirilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB), Galler'in Hensol kentinde gerçekleştirilen 140. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda imza attığı tarihi karara göre, Kanada Premier Ligi, alternatif ofsayt kuralını profesyonel düzeyde test eden dünyanın ilk organizasyonu olacak.

YENİ OFSAYT KURALI-GÜN IŞIĞI NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut sistemde hücum oyuncusunun vücudunun herhangi bir bölümü savunmacının önündeyse ofsayt kararı veriliyor. Yeni uygulamada ise durum tersine dönüyor. Hücumdaki futbolcu, gol atmasına izin verilen vücut bölümlerinden (el ve kollar hariç) en az biriyle sondan ikinci savunmacıyla aynı hizada ya da gerisinde kaldığı sürece ofsaytta sayılmayacak. Hücumcu ile savunmacı arasında gözle görülür bir mesafe, bir tür "ışık" bulunmalı ki karar verilsin. Kuralın adı da buradan geliyor.

FIFA, bu değişikliğin hücum futbolunu teşvik etmeyi ve oyunun temposunu yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu. Dünya futbolunun çatı kuruluşuna göre pilot uygulama, zaman kaybını en aza indirmek amacıyla planlanan geniş çaplı bir reform paketinin parçası. Böylece topun daha çok oyunda kalması ve hücum futbolunun teşviki, daha gollü maçlar hedefleniyor.

Projenin mimarı Arsene Wenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu denemenin önemine dikkat çekti. Eski Fransız teknik adam, profesyonel bir ligde yapılacak testin oyuna etkilerini anlamak açısından büyük fırsat sunduğunu belirtti. Wenger, futbolun daha anlaşılır ve akıcı bir hale kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Liglerini bu pilot çalışmaya açan Kanada Premier Ligi ile Kanada Futbol Federasyonuna da teşekkürlerini iletti.

BİR YENİLİK DAHA: TEKNİK DİREKTÖRLERE İNCELEME HAKKI

Kanada'daki yenilikler ofsayt kuralıyla sınırlı değil. Ligde aynı zamanda Football Video Support (FVS) adlı farklı bir pozisyon inceleme mekanizması da devreye girecek. VAR'dan belirgin biçimde ayrılan bu sistem, daha düşük bütçeyle çalışıyor. Video yardımcı hakem bulunmuyor, maçtaki pozisyonlar otomatik olarak taranmıyor. Teknik direktörlerin bazı salon sporlarındaki gibi sınırlı sayıda inceleme talep etme hakları olacak. Tartışmalı bir pozisyonun hemen ardından tgeknik direktör, yardımcı hakeme kart vererek itirazını bildirecek. Zorunlu olarak incelenen tek durum ise goller, bu değerlendirmeyi dördüncü hakem üstlenecek. FIFA, FVS'nin VAR'ın alternatifi olmadığını, hakemlere karar sürecinde destek sağlayan tamamlayıcı bir araç niteliği taşıdığını özellikle vurguladı.