Göztepe’ye nice 100 yıllar diliyorum

Geçtiğimiz cumartesi akşamı 14 Haziran’da Üçkuyular İskelesi’nden Göztepe’nin kuruluş tarihine atfen 19.25’te hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZDENİZ’e ait Bergama gemisi ile iki özel teknede olan Göztepe’nin hayatta olan efsane futbolcuları, yöneticileri, protokol konukları, basın mensuplarıyla Göztepe İskelesi’ne borda atan İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZDENİZ’in Kadifekale Yüzer Platformu’ndaki Göztepe Spor Eğitim Vakfı (GÖSEV) ve Göztepe Yelken Şubesi yönetici ve sporcuları ile konukları; en önemlisi, Karataş’tan Üçkuyular’a kadar yalıyı ailece dolduran Göztepe’nin gerçek sahibi taraftarlar çok özel bir günü; Göztepe’nin “Şanla Şerefle 100 Sene, Biz Hep Göz Göz’e” mottosu ile yüz yaşını tamamladığı günü kutlamanın gururunu yaşadılar. Kutlamalara katılan taraftarların giydiği çok çeşitli formalar ve taktığı atkılar, salladığı bayraklar sarı kırmızı bir defileyi andırıyordu. En çok görülen manzara da üç dört kuşak ailece kutlamalara katılan gruplardı. Kadınlar ve çocuklar o kadar çoktu ki… Ben de 1925 yılında kurulan İzmir ve Türkiye’nin en seçkin ve tarihi kulüplerinden sarı kırmızılı Göztepe’nin bu çok özel gününü yaşayanların, gururla tarihe tanıklık edenlerin arasındaydım.





Birkaç gündür hava oldukça rüzgarlı, Körfez de alabildiğine dalgalıydı. Fakat İZDENİZ’den gelen teknik bilgiler havanın 20.00 civarında duracağını, denizin hafif çırpıntılı hale geleceğini işaret ediyordu. Nitekim öyle oldu ve kutlamaların neşesi de arttı.

KUTLAMALAR ÖĞLEYİN BAŞLADI: ATATÜRK’E SAYGI VE BAĞLILIK

Aslında 100. Yıl kutlamaları gündüz başladı. CEO Kerem Ertan’ın başında olduğu Göztepeli yöneticiler, altyapı çalıştırıcıları ve sporcuları asırlık çınarın ikinci asra yelken açtığı gün öğleyin Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Gazi Heykeli’nde saygı duruşunda bulundular ve Büyük Atatürk’e çelenk sundular. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabında bu töreni Atatürk’ün; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz!” veciz sözüne yer vererek; “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.





PROTOKOLDEKİ ÖNEMLİ İSİMLER

19.25’te Üçkuyular’dan hareket eden Bergama gemisiyle teknelerden birinde Göztepe’nin 16 olimpik branşından sporcular ve aileleri yer alırken, birinde ise Göztepeli yöneticiler, efsane takımın hayatta olan futbolcuları ve protokol konukları yer aldı. “Göztepe’nin birleştirici gücü”, unutulmaz muhteşem gecede iktidar ve muhalefet kanadını bir araya getirmişti. Ailesi ile birlikte olduğu ABD’den 14 Haziran sabahında dönen ve ayağının tozuyla ev sahipliği yapan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in protokol konukları arasında AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Atilla Kaya ile CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve zarif eşi Öznur Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu, Güzelbahçe Belediye Başkan V. Mahmut Can Doğan; Can Kestelli, Talat-İpek Papatya çifti, İZVAK yöneticileri vardı.





UMARIM BU SÖZ ARTIK ÇABUCAK YERİNİ BULUR

Bir ara Kasapoğlu, Kaya ve Saygılı ile sohbet ettik. Konuyu stadın mağaza ve dükkan olacak, üçüncü kuruluşlara kiralanarak kulübe sürekli gelir sağlayacak alanların devredilmesine getirdim. Trabzonspor’a geçen hafta yapılan jestin artık daha fazla gecikmeden Göztepe’ye yapılması gereğini işaret ettim. Sürecin olumlu ilerlediği, yakında devrin gerçekleşeceği yönünde bir yanıt aldım. Bunu da belirtmiş olayım. Umarım Göztepe’nin 100. kuruluş yılı içinde devir gerçekleştikten sonra da alanlar alt kiracılara kiralamış ve stat daha anlamlı ve işlevsel bir hale gelmiş olur. Taraftar Meydanı ve ek bölüm de işlev kazanır. Stat artık yılda 20-25 maç oynanacak bir tesis olmaktan öteye geçer ve yatırım da daha değerli ve anlamlı bir kimlik kazanır.





YAŞAYAN EFSANELERLE…

Göztepe’nin efsane teknik direktörü Adnan Süvari’nin hayatta olan futbolcuları Ceyhan Yazar, İsmail Sütçü, Cudi Vergili, Ali Çağlar (K. Ali), Cenap Öztezel, Özer Yurteri, Ulvi Derin kutlamaların en göbeğindeki isimlerdi. Göztepe efsanelerinden Bombacı Halil’in kızı İlgi Kiraz da geceye değer katan isimlerdendi. İsimlerini saydığım efsane futbolcuların hemen hepsiyle gündelik yaşamda da Güzelyalı’da beraberiz. Maçlarda da bir arada oluyoruz. Küçüklüğümde ve ilk gençlik dönemimde Mithatpaşa Stadı’nda maçlarda izlediğim bu efsanelerle aynı havayı solumak, ahbap olmak gerçek bir ayrıcalık şimdi. Fuji Mehmet (Türken), geçirdiği Yakın zamanlarda, son yıllarda peşpeşe kaybettiğimiz Halil Kiraz (Bombacı), Ertan Öznur (Şam Şeytanı), Nevzat Güzelırmak (İngiliz) ve Fevzi Zemzem (Buldozer) ile de semtte, kulüpte, maçlarda beraber oluyorduk ve maalesef tabutlarına Gürsel Aksel Stadı’nda omuz vermek de varmış kaderde. Son olarak efsanelerden Mehmet Işıkal’ı (Papi) ve B. Mehmet’i (Aydın) kaybetmiştik. B. Mehmet, kayınpederim Av. Ali İhsan Soyhan’ın yakın arkadaşıydı ve Göztepe’nin Son Dört Sezonu kitabımı kayınpederim armağan etmişt kendisine. Onları hatırlamamak olmazdı bu özel gecede. Adil Artuner, Göztepe Müze Müdürü olarak ve aynı zamanda efsane Göztepe’nin milli kalecisi Ali Artuner’in kardeşi olarak teknedeydi. Dönüşte beraber geçtik Güzelyalı’ya.





DR. TUGAY, EFSANE CEYHAN YAZAR’LA UZUN UZUN SOHBET ETTİ

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, 3-0’lık galibiyetle yarı finali getiren unutulmaz Göztepe-Atletico Madrit maçında forma giyen efsanelerden Ceyhan Yazar’la uzun uzun sohbet etti. Dr. Tugay’ın varlığı da kutlamalara değer kattı. Geçen yıl kutlamalara katılan Vali Dr. Süleyman Elban bu kez yoktu, herhalde mazereti vardı.

Göztepe Futbol A Takımı Sportif Direktörü İva Mance ile Teknik Direktör Stoilov ve futbolcular yorucu bir sezonun ardından tatilde olduğu için kutlamalarda yoktu ama hepsini takım kaptanı İsmail Köybaşı temsil etti. Olimpik branşlardan ise cimnastikten Olimpiyat madalyalı Ferhat Arıcan başta olmak üzere yönetici ve takım kaptanları, birçok sporcu kutlamalarda yer aldı.

Kutlamalarda yer alan pek çok değerli ve geceye anlam katan konuktan isimlerini anmadıklarım daha çok. Sepil’in kusursuz ev sahipliği yanında Göztepe A.Ş. CEO’su Kerem Ertan, Finans Direktörü Emre Can, Göztepe SK Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü İsmail Tur ve çalışma arkadaşları kusursuz bir organizasyona imza attılar doğrusu.





“BİRLEŞTİRİCİ” GÖZTEPE

Göztepe Onursal Başkanı Sepil, bütün konuklarla tek tek ilgilendi. Bu arada AK Partili ve CHP’li konuklar birlikte fotoğraf da verdiler, zaman zaman sohbet de ettiler. Zaten protokole ayrılan bölümde hep birlikteydiler. Bu manzaranın tersine, ülkedeki kutuplaşmanın hele savaş tamtamları çalarken zirveye çıkması üzücü. Oysa, ülkedeki siyasi iklimin de bu teknedeki gibi olması en başta güzel ülkemiz Türkiye’nin çıkarına. Türkiye iyiyse, sıhhatte ise, siyasi rekabet ölçülüyse, sandık esassa, tadından yenmez. Türkiye’nin en büyük yumuşak güçlerinden birisi de laiklik, hukuk ve çoğulcu demokrasi, seçimle gelinip seçimle gidilen ve yeniden seçimle gelinebilen bir ülke olması. Türkiye, bu gücünü mutlaka korumalıdır, geliştirmelidir.

SAATLER 22.00’Yİ GÖSTERDİĞİNDE…

Denizden sahil şeridi inanılmaz güzel görünüyordu. Sahilde Göztepe-Güzelyalı hattında kurulan sahnede DJ performansı yanında ses ve ışık gösterileri coşkuyu doruğa çıkarmak için bir altlıktı. Her iki taraftan pankart ve flamalarla kaplanan Güzelyalı Üst Geçidi de ışık gösterilerinin başka bir adresiydi. Asıl coşkunun doruğa çıktığı an ise saatler 22.00’yi gösterdiğinde yaşandı; Susuz Dede’den gelen işaretle Göztepe Gürsel Aksel’in çatısında ve bütün sahil şeridinde kilometreler boyunca meşalelerle İzmir adeta yanıp tutuşurken denizdeki teknelerden de havai fişekler peşpeşe göğe yükselmeye başladı. Yüz bini aşan Göztepe taraftarı yüzüncü yılda coşkuyla, tarihi ve güzel bir kutlamanın ardından keyifle evinin yolunu tutarken Bergama gemisi ve tekneler de saatler 22.30’u gösterdiğinde Üçkuyular İskelesi’ne döndü. Sepil, konuklarını uğurladı. Kutlamaların bu sene erken bitmesinin nedeni, Göztepe’nin sabaha LGS sınavına girecek gençleri düşünmesiydi.





100. YIL COŞKUSU YENİ ETKİNLİKLERLE SÜREBİLİR

Bu arada, taraftar gruplarının paylaşımlarına baktığımda 100. yılla ilgili bazı talepler. Öneriler görüyorum. Bazıları abartılı ve gerçekçilikte uzak… Bir kere yönetime “ültimatom” üslubundan vazgeçmek gerekiyor. Yapıcı öneriler pekala… Göztepe yönetiminin 100. yılla ilgili bazı yapıcı önerileri gündeme alacağına inanıyorum, almalı da. Örneğin benim de bir iki önerim var. Milli Eğitim ile işbirliği yapılarak Göztepe’nin 100. yılı dolayısıyla sonbaharda bir kompozisyon yarışması düzenlenebilir. Ayrıca futbolun da içinde birkaç branşta yıl içinde 100. yıl kupası düzenlenebilir.

İYİ Kİ GÖZTEPE VAR

İyi ki Türk futbolunda ve olimpik branşlarında Göztepe var. 11 yıl önce kulübü devralan ve çağ atlatan, sürdürülebilir bir kulüp için çırpınan Mehmet Sepil de iyi ki var. Ya Göztepe olmasaydı? Futbolda Avrupa’da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan Göztepe, futbolun ilk kez 1877’de oynandığı İzmir’in de Türkiye’nin de taşıyıcı kolonlarından birisidir. Göztepe’ye biz göremeyecek olsak da ileride nice yüz yıllar diliyorum.