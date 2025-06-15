Göztepe 100 yaşında: İzmir sarı-kırmızıya boyandı

İzmir'in Süper Lig temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100. yılını görkemli bir şölenle kutladı. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan asırlık kulüp, tarihine yakışır şekilde kutlama yaptı. Göztepe Sahil Bulvarı'ndaki meşale şovu, 100. yıl coşkusuyla birleşince görsel bir şölene dönüştü. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahil boyunca kilometrelerce uzanan binlerce Göztepe taraftarı aynı anda meşalelerini yakarak geceyi gündüze çevirdi.

Göztepe yönetimi de 100. yıla özel olarak kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Saat 19.25'te Üçkuyular İskele'den hareket eden teknelerle denize açılan sarı-kırmızılı sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri, kutlamalara Körfez'den dahil oldu. Işık gösterileri, denizdeki kortej ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yakılan meşalelerle İzmir semaları aydınlandı. Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya katıldı. Başkan Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve 1967’de oynanan Atletico Madrid-Göztepe maçında galibiyet kazanan ve efsane kadronun hayatta kalan tek futbolcusu olan Ceyhan Yazar ile sohbet etti.

“BÜYÜK BAŞARILAR YAKIŞIR”

Kentin köklü spor kulübünün 100. yılına ilişkin konuşan Başkan Tugay, “İzmir, inanılmaz bir şehir. Çok değerli bir şehir. Benim için dünyada hiçbir yerle değiştirilemeyecek kadar kıymetli bir şehir. Bu şehrin marka değerleri var. Göztepe de o değerlerden biri. 1925’ten 2025’e, 100 yıllık şanlı bir tarihi, inanılmaz hikâyelerle dolu bir geçmişi var. Bu geçmişin 100. yılında böyle bir ana şahitlik yapmak sadece gurur hissettirebilir. Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmir Spor, Buca Spor, bütün takımlarımız da böyle. İzmir, Türkiye’nin bir mücevheri ve bu mücevherin üzerindeki nişanelerden birisi Göztepe. Göztepe’ye gönül vermiş, Göztepe’nin kıymetini bilen herkesi yürekten kutluyorum. 100 yıl önemli bir süre. Dünyada çok az kurum 100 yıllık geçmişe sahiptir. Böyle değerlere önümüzdeki yıllarda büyük başarılar yakışır. Kulübe gönül vermiş insanlarla bu başarıyı yakalayacaklarına hiç kuşkum yok” diye konuştu.

SAAT 22:00'DE İZMİR ALEV ALDI

Kutlamaların finali ise saat tam 22.00'de yapıldı. Göztepe taraftarının yıllardır sürdürdüğü gelenek bu kez çok daha güçlü şekilde yaşatıldı. Göz-Göz sevdalıları sahil boyunca yaktıkları binlerce meşaleyle adeta İzmir'i ateşe verdi. Meşaleler ve havai fişekler İzmir’i aydınlattı, gökyüzü sarı-kırmızıya büründü. Kutlamalar, DJ performansları ve ışık gösterileri ile devam etti. Türk futbolunu daha önce 7 sezon Avrupa'da temsil eden, 1969'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final ve 1970'te Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final gören Göztepe, bu özel gecede geçmişten bugüne uzanan şanlı tarihini bir kez daha hatırlattı.