Grevde 7. gün: CHP ile DİSK görüşmede

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması sonrası başlayan grev yedinci gününde sürüyor. Grevdeki işçiler sabah saatlerinde Kültürpark’ta bulunan 1 Nolu Hol önünde bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, işverenin son teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Gül, “Bugün yüzde 30 artı olarak 7’nci ayın 1’i itibari olarak olacak taban ücretleri A grubu: 1749 TL. Bunun aylık tutarı 55 bin 850 TL yapıyor. İş riski, koku primi alan arkadaşlar varsa bunların dışında 55 bin 850 TL alacak. B grubu 1804 TL. Şoför arkadaşlarımızın direksiyon primi hariç 57 bin TL, C grubu 1842 TL, net olarak 59 bin 500 TL. D grubu ise 60 bin 80 TL. İşe devam ve rapor primi vardı, bunu askıya alarak her aya 1500 TL ekleme kararı alındı. İşverenin verdiği rakamlar bunlar” dedi.

Görüşme sürecine dair de bilgi veren Gül, “Bizlere en son önerecekleri teklifi önerdiler. ‘Bizim yapabileceğimiz bu, bundan ötesi bizim cebimizde yok’ dediler. Masanın bir ahlakı var. Orada söz verildiyse yerine getirilmeli. Bize 7’nci aydaki enflasyonu 1 ay öne çekerek, yüzde 19 ilave edilerek Temmuz ayının 7’sinde alınacak maaşlara ekleneceği söylendi. Başkanın açıklama yapması sonrası tereddütte kalındı. Sabah genel merkez ile bürokratlar görüşme yaptı. Evet 6’ncı ayın 1’inden itibaren geçerli dediler. Ancak görüşmeye gidildiğinde 7’nci ayın 1’i itibari ile diye bir şeyle karşılaştılar. 6’ncı ayın 1’i olsa ona göre konuşma yapacaktım” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi ile sendika genel merkezi arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gül, gelişmelere göre yeniden açıklama yapacaklarını bildirdi.