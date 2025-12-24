Gülşah Durbay Çeşme’de anıldı

Çeşme Belediyesi, 14 Aralık’ta yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Çeşme Mehmetçik Parkı Meydanı’nda yemek düzenlendi. Düzenlenen yemekte yüzlerce kişi bir araya gelerek Durbay için dualar etti.

Yurttaşlar, Durbay’ın yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye taziyelerini iletti.

Başkan Lâl Denizli, “Onun güzel ruhuna en çok paylaşmak, can cana olmak yakışırdı. Kalpten dualarıyla yanımızda olan, acımızı paylaşan tüm komşularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.