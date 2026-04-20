Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi’nde yoga heyecanı

Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi, kısa sürede semtin sosyal yaşam merkezi haline geldi. Kadınların hayatına dokunmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla hizmet veren merkezde düzenlenen yoga eğitimi, büyük ilgi gördü. Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen derslerde kadınlar, hem fiziksel hem de zihinsel bir yolculuğa çıktı. Kadın, çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık ve hukuki destek hizmetlerini de sürdüren merkez önümüzdeki süreçte açılacak yeni kurs ve etkinliklerle daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyor.

“BU MUTLULUĞU BUCA’NIN HER SOKAĞINA YAYMAYA KARARLIYIZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin dayanışmanın, sağlıklı yaşamın ve kadın emeğinin kalbi olacağını ifade ederek, “Buca’mızın güçlü kadınları için hayata geçirdiğimiz Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi’mizin kısa sürede bir yaşam merkezine dönüştüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Bugün burada kadınlarımızın sadece sosyal ve hukuksal haklarını savunmakla kalmıyor, yoga gibi etkinliklerle fiziksel ve ruhsal sağlıklarına da katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın yüzündeki bu mutluluğu Buca’nın her sokağına yaymaya kararlıyız” dedi.

KATILIMCILAR ÇOK MEMNUN KALDI

Etkinliğe katılan kadınlar ise yoga sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirterek, “Buraya geldiğimizde günün yükünü geride bırakıyoruz. Kendimizi daha hafif, daha güçlü hissediyoruz” diye konuştu.