Güzel İzmir hareketi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için Güzel İzmir Hareketi’ni başlattı. Projede, İzmirlilerin talepleri değerlendirilerek kentin dört bir yanındaki kamusal alanlarda dönüşüm başlatıldı. İzmir’in çehresini değiştirecek proje hakkında bilgi veren Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, “Güzel İzmir Hareketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan, kamusal alan odaklı, kamusal katılımcı tasarımı öne çıkaran bir proje. Güzel İzmir Hareketi’ni başkanımız Cemil Tugay başlattı. Bu hareket çerçevesinde de nitelikli kamusal alanların oluşturulmasına öncelik veriyoruz. Bu bir belediye projesinden çok daha fazlası. Güzel İzmir Hareketi, İzmir’i seven, bu kente dair sözü olan herkesin sesini duyurduğu, birlikte düşündüğü, birlikte ürettiği bir katılım platformudur” dedi.

KÜÇÜK MÜDAHALELER, BÜYÜK ETKİLER

Hareket, kentsel ve kırsal kamusal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Hareketin temelinde; kalkınmacı, kapsayıcı, katılımcı, kreaktif, kapsamlı ve kolektif ilkeleri yer alırken Keskin, “İzmirli yurttaşlarla beraber belirlediğimiz sorunlara, yine İzmirli yurttaşlarla beraber çözüm arıyoruz. Çok küçük dokunuşlar bile büyük anlamlar taşıyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunmak ve bu şehirde yaşama sevinci yaratmak istiyoruz” dedi.

İZMİR’İN HER NOKTASINA DOKUNUŞ

İzmir’in çeşitli ilçelerinde yaşama geçirilen ilk uygulamalara dair bilgi veren Keskin, “Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde hayata geçirilen Güvenli Yaya Ulaşımı ve Oyun Sokağı Projesi ile 4238 sokak yayalaştırıldı. Konak Ballıkuyu Mahallesi’nde, ‘Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz’ başlığıyla düzenlenen anne-çocuk atölyesi sonucunda park tasarımı mahalle sakinlerinin görüşleriyle şekillendi. Çiğli Şirintepe Mahallesi Güzeltepe İlkokulu çevresinde, çocuk dostu oyun alanı ve yeşil doku tasarımıyla Güvenli Yaya Ulaşımı ve Çocuk Parkı Projesi uygulandı.” Keskin, tüm İzmirlileri bu sürecin bir parçası olmaya davet ederek “Güzel İzmir Hareketi, İzmir’in kamusal alanlarında yeni bir dönemin habercisidir. İzmir’i birlikte güzelleştirelim” diye konuştu.