Güzelbahçe, Berkin Elvan'ı unutmadı

Gezi Parkı direnişinin kayıplarından Berkin Elvan, ölüm yıldönümünde Güzelbahçe’de bulunan Berkin Elvan Parkı’ndaki heykeli önünde anıldı. Güzelbahçe Yaka Mahallesi’ndeki Berkin Elvan Parkın da düzenlenen anmaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

ADALET DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

12 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının hala taze olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Berkin Elvan, yalnızca bir ailenin değil hepimizin evladıydı ve 15 yaşında aramızdan koparıldı. Uzun zaman geçti ama acısı hala taze. Onun hikâyesi, adalet arayışının ve vicdanın simgesi haline geldi. Bugün burada Berkin’i anarken, çocukların özgür ve güven içinde büyüdüğü, adaletin herkes için eşit olduğu bir ülke için mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Berkin’i unutmadık, unutturmayacağız; adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadelemizi büyüteceğiz” diye konuştu.

“BERKİN’İ KAYBETTİĞİMİZ GÜNDEN BUGÜNE KÖTÜLÜKLER ÇOĞALDI”

Berkin Elvan’ın ölümünden geçen zamanla ülkede kötülüklerin daha da çoğaldığına dikkat çeken CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Aradan 12 yıl geçti. Bu 12 yılda çok şey değişti; ama değişmeyen bir şey var: Hâlâ öldürülüyoruz, hâlâ adalet arıyoruz. Biz ise fidan dikmeye, barış istemeye, yaşamı savunmaya devam ediyoruz. 15 yaşında bir çocuğa yapılan bu kötülüğü unutmayacağız. Bu kötülüğe karşı direncimizi büyüterek adalet ve barış talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki iyi olan biziz ve sonunda mutlaka biz kazanacağız. Yalnızca Gezi Parkı’nda hayatını kaybedenleri değil; yarın yıl dönümü olan Gazi Mahallesi’ni, Madımak’ı, Maraş’ı, Çorum’u da unutmadığımızı söylemek için buradayız. Bu acıları hatırladıkça, ne yazık ki her yıl yenilerinin eklendiğini görüyoruz. Kurucumuza, Cumhuriyetin değerlerine ve laik eğitime yönelik saldırıları da görüyoruz. Bu pervasızlığa karşı susmayacağız. Çünkü biliyoruz ki mücadelemiz birbirimizle değil, bu kötülükledir. Gezi Parkı’nda insanlar birbirine sahip çıktı, dayanışma gösterdi. O dayanışmayı örnek almalıyız. Gazinin başına gelenler başka bir mahallenin başına gelmesin diye, bir daha hiçbir çocuğun hayatı kararmasın diye birlikte durmalıyız. 15 yaşında bir çocuk, yalnızca muhalif olduğu için herkesin gözü önünde hayatını kaybetti. Bu nedenle yarınların Berkinleri, Ali İsmail Korkmazları ve bu kötülüklere maruz kalan herkes için tek bir sözümüz var: Adaletin, barışın ve demokrasinin hâkim olduğu bir ülkeyi kurma iradesi. Bugün burada Berkin Elvan’ı ve tüm Gezi şehitlerini saygı ve özlemle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.

Konuşmaların ardından Berkin Elvan’ın büstüne karanfiller bırakıldı.